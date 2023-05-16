شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. واتساب يطرح ميزة قفل الدردشة لإبقاء المحادثات مخفية وآمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت WhatsApp ميزة قفل الدردشة الجديدة لمساعدة مستخدميها في الحفاظ على خصوصية رسائلهم ومحادثاتهم وأمانها، بينما يوفر WhatsApp بالفعل تشفيرًا من طرف إلى طرف على التطبيق، تعمل الميزة الجديدة كطبقة إضافية من خلال السماح للمستخدمين بتحديد المحادثات التي يريدون إخفاءها عن الوصول إلى أي شخص آخر، ويمكن للمرء فتح هذه المحادثة فقط من خلال مصادقة رمز المرور أو بصمة الإصبع أو Face ID الصحيح، وتم إطلاق الميزة عالميًا وسيتم نشرها لجميع مستخدمي WhatsApp على Android و iOS.

وأعلنت Meta عن طرح طبقة أمان جديدة لمحادثات WhatsApp مع ميزة "قفل الدردشة" الجديدة، حيث سيؤدي استخدام هذه الميزة إلى نقل سلاسل المحادثات المقفلة إلى مجلد مختلف، ولن تظهر أي إشعارات بخصوص هذه الدردشات اسم المرسل ولا معاينة الرسالة، علاوة على ذلك، لن يتم حفظ ملفات الوسائط المشتركة في هذه الدردشات في معرض الهاتف تلقائيًا، وفقاً لموقع gadgets360.

ويمكن قفل هذه الدردشات باستخدام العديد من خيارات الأمان مثل رمز المرور أو بصمة الإصبع أو مصادقة Face ID، ميزة قفل الدردشة متاحة على كل من WhatsApp لنظامي Android و iOS.

للحصول على هذه الميزة، سيحتاج المستخدمون إلى تنزيل أحدث إصدار من WhatsApp المتاح على App Store أو Google Play Store. الميزة متاحة مع WhatsApp لنظام Android الإصدار 2.23.10.71 و WhatsApp لنظام التشغيل iOS في الإصدار 2.23.9.77.

لنقل أي محادثة في المجلد المقفل، يحتاج المرء ببساطة إلى الضغط على الخيط والضغط على ميزة قفل الدردشة، كما هو مذكور في المدونة، وتعمل Meta على تقديم العديد من التحديثات الجديدة للميزة، مثل إنشاء كلمات مرور مخصصة تختلف عن كلمات المرور الموجودة بالفعل لإلغاء قفل الهاتف، حيث تعمل شركة الوسائط الاجتماعية أيضًا على جعل ميزة قفل الدردشة تعمل عبر جميع الأجهزة المصاحبة التي يكون فيها حساب WhatsApp نشطًا.