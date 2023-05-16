شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. واتساب يطرح ميزة قفل الدردشة لإبقاء المحادثات مخفية وآمنة والان مع تفاصيل الخبر
وأعلنت Meta عن طرح طبقة أمان جديدة لمحادثات WhatsApp مع ميزة "قفل الدردشة" الجديدة، حيث سيؤدي استخدام هذه الميزة إلى نقل سلاسل المحادثات المقفلة إلى مجلد مختلف، ولن تظهر أي إشعارات بخصوص هذه الدردشات اسم المرسل ولا معاينة الرسالة، علاوة على ذلك، لن يتم حفظ ملفات الوسائط المشتركة في هذه الدردشات في معرض الهاتف تلقائيًا، وفقاً لموقع gadgets360.
ويمكن قفل هذه الدردشات باستخدام العديد من خيارات الأمان مثل رمز المرور أو بصمة الإصبع أو مصادقة Face ID، ميزة قفل الدردشة متاحة على كل من WhatsApp لنظامي Android و iOS.
لنقل أي محادثة في المجلد المقفل، يحتاج المرء ببساطة إلى الضغط على الخيط والضغط على ميزة قفل الدردشة، كما هو مذكور في المدونة، وتعمل Meta على تقديم العديد من التحديثات الجديدة للميزة، مثل إنشاء كلمات مرور مخصصة تختلف عن كلمات المرور الموجودة بالفعل لإلغاء قفل الهاتف، حيث تعمل شركة الوسائط الاجتماعية أيضًا على جعل ميزة قفل الدردشة تعمل عبر جميع الأجهزة المصاحبة التي يكون فيها حساب WhatsApp نشطًا.
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