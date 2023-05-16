شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إعداد بسيط يجب تغييره على هواتف الملايين من مستخدمى "واتس آب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يرغب مستخدمو "واتس آب" في تغيير أحد الإعدادات لتجنب خطأ مقلق تم اكتشافه مؤخرا، وإذا كنت تستخدم "واتس آب" على جهاز "أندرويد"، فقد ترغب في تغيير إعداد واحد بسيط للغاية. فقد اكتُشف مؤخرا أن خدمة الدردشة هذه التي تحظى بشعبية كبيرة قد تعاني من خطأ مقلق قد يسمح لأحدهم بالوصول إلى الميكروفون على أجهزة معينة دون علم المستخدم. وما زاد من الأمر، أن هذا الخلل يعمل حتى عندما لا يكون التطبيق مفتوحا أو يتم استخدامه بنشاط.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، تم اكتشاف المشكلة لأول مرة من قبل مهندس "تويتر"، فؤاد دابيري، الذي نشر بعد ذلك صورة لما وجده، على وسائل التواصل الاجتماعي. وتكشف الصورة أن تطبيق "واتس آب" الخاص به كان نشطا بينما كان نائما ولا يستخدم هاتفه الذكي.

وغرد دابيري: "كان "واتس آب" يستخدم الميكروفون في الخلفية، بينما كنت نائما ومنذ أن استيقظت في الساعة 6 صباحا (وهذا مجرد جزء من الجدول الزمني!) ما الذي يحدث؟".

استجاب "واتس آب" بسرعة للرسالة من خلال النظام الأساسي المملوك لشركة Meta قائلا: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، كنا على اتصال بمهندس "تويتر" الذي نشر مشكلة في هاتف Pixel و"واتس آب". نعتقد أن هذا خطأ في نظام التشغيل "أندرويد" يؤدي إلى سوء سمات المعلومات في لوحة بيانات الخصوصية الخاصة بهم وقد طلبنا من جوجل التحقيق ومعالجته".

ولا يزال من غير الواضح بالضبط من أين الخطأ أو عدد الهواتف التي تأثرت، ولكن قد يرغب أي شخص يشعر بالقلق من الخلل الآن في إيقاف تشغيل الوصول إلى الميكروفون داخل "واتس آب".

• افتح تطبيق "الإعدادات" على هاتفك.

• مرر لأسفل واضغط على "الخصوصية".

• افتح "مدير الأذونات".

• مرر لأسفل إلى "ميكروفون" واضغط عليه، ثم ابحث عن "واتس آب".

• يجب أن تشاهد شاشة جديدة تقول "الوصول إلى الميكروفون لهذا التطبيق" مع ثلاثة خيارات: "السماح فقط أثناء استخدام التطبيق" و"اسأل في كل مرة" و"عدم السماح".

• حدد "اسأل في كل مرة" أو "عدم السماح"، ولكن ضع في اعتبارك أن النقر فوق "عدم السماح" سيمنعك من إرسال ملاحظات صوتية وإجراء مكالمات.

وكان فؤاد دابيري يستخدم جهاز Pixel عندما اكتشف الخلل ولا توجد كلمة حالية حول ما إذا كانت المشكلة تؤثر فقط على هذه الأجهزة من صنع جوجل، أو الهواتف الأخرى التي تعمل بنظام "أندرويد".