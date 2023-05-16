شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتيح مزامنة iPhone لنظام التشغيل Windows 11 للجميع والان مع تفاصيل الخبر
يحتوي رابط الهاتف لـ iPhone على العديد من القيود التي لا توجد في هواتف Android أولاً ، على الرغم من أنه يدعم مزامنة iMessage ، إلا أنه لا يعمل مع الدردشات الجماعية أو إرسال الصور ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى ذلك ، لن تعمل تطبيقات الرسائل الصوتية و iMessage، ومع ذلك ، يمكن أن تكون بمثابة خدمة مضمنة في متناول يدي لتوفير لك من التبديل بين الكمبيوتر والهاتف، وفقاً لموقع engadget.
للبدء ، ستحتاج إلى البحث عن "Phone Link" في شريط مهام Windows، بعد فتح التطبيق ، ستظل بحاجة إلى إعداد بعض الأشياء على كلا الجهازين أولاً ، حدد iPhone كنوع جهازك ، واستخدم كاميرا هاتفك لمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا في تطبيق Phone Link، سيتم إقران الأجهزة عبر البلوتوث ، وستحتاج إلى تأكيد عدة أذونات على كل من iPhone والكمبيوتر الشخصي، وهو يدعم أي جهاز iPhone يعمل بنظام iOS 14.0 أو أحدث.
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