شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتيح مزامنة iPhone لنظام التشغيل Windows 11 للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقول Microsoft إن دعم iPhone لتطبيق Phone Link الخاص بها متاح الآن لجميع مستخدمي Windows 11، وتم الإعلان عن ميزة Microsoft في فبراير، وهي تسمح بمزامنة المكالمات وجهات الاتصال والرسائل - بما في ذلك دعم iMessage المحدود - بين iPhone والكمبيوتر الشخصي.

كان Phone Link موجودًا (تحت أسماء مختلفة) لميزات سطح المكتب التي تمت مزامنتها مع Android منذ عام 2015 ، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها دعم أجهزة iPhone، ونشرت Microsoft إطلاقًا مرحليًا ، بدءًا من أدوات اختبار معاينة Windows Insider المحددة في أواخر فبراير، بعد ذلك ، بدأت الشركة في طرح التوافر العام الشهر الماضي ، ووعدت بدعم جميع مستخدمي Windows 11 بحلول منتصف مايو، لذلك ، مباشرة ، قال اليوم إن كل شخص لديه جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows و iPhone يمكنه الآن استخدام الميزة الجديدة

يحتوي رابط الهاتف لـ iPhone على العديد من القيود التي لا توجد في هواتف Android أولاً ، على الرغم من أنه يدعم مزامنة iMessage ، إلا أنه لا يعمل مع الدردشات الجماعية أو إرسال الصور ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى ذلك ، لن تعمل تطبيقات الرسائل الصوتية و iMessage، ومع ذلك ، يمكن أن تكون بمثابة خدمة مضمنة في متناول يدي لتوفير لك من التبديل بين الكمبيوتر والهاتف، وفقاً لموقع engadget.

للبدء ، ستحتاج إلى البحث عن "Phone Link" في شريط مهام Windows، بعد فتح التطبيق ، ستظل بحاجة إلى إعداد بعض الأشياء على كلا الجهازين أولاً ، حدد iPhone كنوع جهازك ، واستخدم كاميرا هاتفك لمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا في تطبيق Phone Link، سيتم إقران الأجهزة عبر البلوتوث ، وستحتاج إلى تأكيد عدة أذونات على كل من iPhone والكمبيوتر الشخصي، وهو يدعم أي جهاز iPhone يعمل بنظام iOS 14.0 أو أحدث.