تكنولوجيا: هاتف Galaxy S23 Ultra يأتي في قائمة DxOMark لأفضل 10 هواتف في كاميرة السيلفي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نجحت العملاق الكوري سامسونج في الحصول على تصنيف DxOMark لكاميرة السيلفي في هاتف Galaxy S23 Ultra، حيث كان الهاتف من بين أفضل 10 هواتف في آداء كاميرة السيلفي.

يعد هاتف Galaxy S23 Ultra من بين أفضل الهواتف التي أطلقت هذا العام، حيث يجذب الهاتف بالفعل قاعدة كبيرة من المستخدمين، ولقد أكد الهاتف على كفاءة كاميرة السيلفي التي حصدت أعلى تقييم في منصة DxOMark.

ولقد شاركت العملاق الكوري سامسونج النتائج التي حققها الهاتف في الإختبارات الأخيرة، والتي تتضمن 141 نقطة في إختبار آداء الكاميرة.

وتشير النقاط التي سجلها الهاتف في منصة DxOMark إلى آداء الهاتف في الصور الثابتة وتسجيل الفيديو، حيث سجل في الفيديو عدد 145 نقطة، بينما سجل 139 نقطة في إختبارات الصور الثابتة بكاميرة السيلفي.

ولقد قدمت سامسونج هاتف Galaxy S23 Ultra بكاميرة سيلفي تدعم تعريض أكبر، ونطاق ديناميكي متسع في تسجيل الفيديو واللقطات الثابتة.

إلا أن التعرض يأتي بنسبة منخفضة عند التصوير في الاضاءة المنخفضة، حيث لا تأتي كاميرة السيلفي بآداء جيد في وضع الصور الثابتة.

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