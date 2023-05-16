تكنولوجيا: توقعات بالإعلان عن سلسلة Oppo Reno10 في 24 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول مواصفات هواتف Oppo Reno10، مع الموعد المتوقع لإنطلاق المؤتمر الرسمي للإعلان عن هذه الإصدارات.

تستعد شركة Oppo لإطلاق سلسلة هواتف Reno10 قريباً بتصميم جديد لوحدة الكاميرة الرئيسية، ولقد رصدت تسريبات جديدة تؤكد على أن هذه الإصدارت تنطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في 24 من مايو.

أيضاً قدم موقع “Digital Chat Station” تفاصيل أكثر حول مواصفات هواتف Reno10 وOppo Reno10 Pro، حيث تدعم Oppo هذه الإصدارات بتصميم خفيف الوزن، مع ميزة التكبير البصري حتى مرتين.

ويتميز هاتف Oppo Reno10 بشاشة منحنية في الجانبين بدقة عرض 1080 بيكسل، وحجم 6.7 إنش، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، وتضم كاميرة سيلفي بمستشعر IMX709 بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما يضم هذا الإصدار مستشعر Omnivision OV64B رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر Sony IMX355 بدقة 8 ميجا بيكسل وبزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي مستشعر IMX709 الثالث بدقة 32 ميجا بيكسل لدعم لقطات portraits.

ويدعم الإصدار الرئيسي رقاقة معالج Snapdragon 778G، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كما يضم بطارية بقدرة 4600 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ويتميز الهاتف بوزن 180 جرام، وسماكة 7.58مم.

وتقدم Oppo هاتف Reno10 Pro بشاشة منحنية بحجم 6.74 إنش ودقة عرض 2772 في 1240 بيكسل، ويتميز الهاتف بمعدل تحديث وكاميرة سيلفي بنفس مواصفات الإصدار الرئيسي.

كما يضم إصدار Pro مستشعر IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع دعم ميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر portrait.

أيضاً يدعم هاتف Reno10 Pro رقاقة معالج Dimensity 8200، مع رقاقة MariSilicon X NPU، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4600 mAh، ويتميز بسماكة 7.68مم، ووزن 186 جرام.

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