تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Infinix Note 30i بمعالج Helio G85

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Infinix رسمياً اليوم عن هاتف Infinix Note 30i الذي ينطلق بكاميرة رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل، ومعالج Helio G85.

يتميز هاتف Infinix Note 30i بشاشة AMOLED بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz، ومعدل لمس 180Hz.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم Infinix الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع اثنان من كاميرات auxiliary، بينما تتميز كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما ينطلق الهاتف برقاقة معالج Helio G85، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة XOS 13.

أيضاً يضم Note 30i بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ويدعم الهاتف معايير IP53 لمقاومة رذاذ الماء والغبار، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في زر التشغيل الرئيسي.

ويأتي الهاتف بمكبرت صوتية من JBL بنظام ستريو، كما يتوفر الهاتف بألوان الذهبي، والأسود إلى جانب اللون الأخضر.

المصدر

اعلان





