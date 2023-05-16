تكنولوجيا: سامسونج تخطط للإعلان عن هواتف Galaxy Z Fold5 وGalaxy Flip5 في 26 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في تسليط الأضواء على الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن هواتف Galaxy Z Fold5 وGalaxy Flip5 تنطلق رسمياً في حدث يعقد في 26 من يوليو.

جاءت أحدث التسريبات من مصادر إعلامية في كوريا الجنوبية لتقدم تفاصيل جديدة عن الموعد المتوقع للإعلان عن هاتفي Galaxy Z Fold5 وGalaxy Flip5.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن سامسونج تخطط للإعلان عن الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي في شهر يوليو، أي موعد مبكر عن التوقعات الأولى التي أشارت إلى أن مؤتمر Unpacked يعقد في شهر أغسطس.

بينما قدمت المصادر الإعلامية في كوريا الجنوبية تفاصيل أكثر دقة حول خطط سامسونج، والتي تؤكد على أن موعد حدث Unpacked سيكون في 26 من شهر يوليو، على أن تبدأ العملاق الكوري في شحن الهواتف في 11 من شهر أغسطس.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن قرار سامسونج للإعلان عن هواتفها القابلة للطي في موعد مبكر هذا العام لتحصل هواتف Galaxy Z Fold5 وGalaxy Flip5 على فرصة أكبر لزيادة مبيعات الهواتف القابلة للطي قبل إنطلاق سلسلة هواتف ابل iPhone 15.

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