شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نجم يضىء على بعد 150 تريليون ميل من الأرض كنقطة زرقاء طوال هذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيكون النجم البالغ من العمر 450 مليون عام مرئيًا في نصف الكرة الجنوبي حتى أربع ساعات بعد منتصف الليل ويمكن رؤيته من خطوط العرض الشمالية الوسطى في الصباح الباكر.يتألق Vega بشكل مشرق كل عام حيث يزحف الصيف إلى نصف الكرة الشمالي بسبب موقع الأرض حول الشمس.
بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في خطوط العرض الشمالية الوسطى، يذهب Vega إلى أسفل الأفق لمدة سبع ساعات فقط في اليوم، مما يعني أنه مرئي كل ليلة تقريبًا، وفي أقصى الجنوب، تقع Vega تحت الأفق لفترات طويلة ولكنها لا تتواجد في ألاسكا وشمال كندا ومعظم أوروبا، وفي مايو، يمكن رؤيته بالعين المجردة حتى من خلال ضوء القمر الساطع.
تشكل Vega مثلث الصيف مع نجمين آخرين، Altair و Deneb، وبينما يمكن العثور علي النجوم في النصوص القديمة، تم تصويرها لأول مرة في عام 1850.
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