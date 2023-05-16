شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نجم يضىء على بعد 150 تريليون ميل من الأرض كنقطة زرقاء طوال هذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلمع نجم على بعد 150 تريليون ميل من الأرض مثل نقطة زرقاء في سماء الليل طوال شهر مايو، حيث يظهر فيجا Vega، خامس ألمع نجم في سمائنا، في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أسفل الأفق بحلول منتصف المساء ويرتفع كل يوم بينما يدور كوكبنا حول الشمس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيكون النجم البالغ من العمر 450 مليون عام مرئيًا في نصف الكرة الجنوبي حتى أربع ساعات بعد منتصف الليل ويمكن رؤيته من خطوط العرض الشمالية الوسطى في الصباح الباكر.يتألق Vega بشكل مشرق كل عام حيث يزحف الصيف إلى نصف الكرة الشمالي بسبب موقع الأرض حول الشمس.

بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في خطوط العرض الشمالية الوسطى، يذهب Vega إلى أسفل الأفق لمدة سبع ساعات فقط في اليوم، مما يعني أنه مرئي كل ليلة تقريبًا، وفي أقصى الجنوب، تقع Vega تحت الأفق لفترات طويلة ولكنها لا تتواجد في ألاسكا وشمال كندا ومعظم أوروبا، وفي مايو، يمكن رؤيته بالعين المجردة حتى من خلال ضوء القمر الساطع.

كان فيجا نجم الشمال منذ عدة آلاف من السنين ومن المقرر أن يستعيد الاسم في حوالي 12000 عام، وهذا لأن إدراكنا للشمال يتغير إلى نجوم مختلفة على مدار 26000 عام بسبب تذبذب محور الأرض.

تشكل Vega مثلث الصيف مع نجمين آخرين، Altair و Deneb، وبينما يمكن العثور علي النجوم في النصوص القديمة، تم تصويرها لأول مرة في عام 1850.