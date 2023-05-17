شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا موافقة الاتحاد الأوروبي على اندماج مايكروسوفت و Activision جيدة لمنصات الألعاب السحابية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لاستحواذ مايكروسوفت على Activision Blizzard، ومع ذلك ، كشرط ، طلب الاتحاد الأوروبي من مايكروسوفت إتاحة ألعاب Activision لجميع منصات الألعاب السحابية دون أي قيود في المستقبل.

وبحسب موقع TOI الهندي، طلب الاتحاد الأوروبي أن توفر مايكروسوفت وصولاً غير مقيد إلى جميع ألعاب Activision Blizzard من خلال ترتيب "ترخيص مجاني" لمنصات بث الألعاب السحابية. سيمكن هذا أي خدمة ألعاب سحابية تعمل داخل الاتحاد الأوروبي من تقديم عناوين Activision.

وجاء في بيان الاتحاد الأوربي: "ترخيص مجاني للمستهلكين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية من شأنه أن يسمح لهم بالبث ، عبر أي خدمات بث ألعاب سحابية من اختيارهم ، جميع ألعاب Activision Blizzard لأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التحكم الحالية والمستقبلية التي لديهم ترخيص لها ".

رداً على ذلك ، اقترحت مايكروسوفت مجموعة من التزامات الترخيص لمدة 10 سنوات ، وقال براد سميث ، رئيس مايكروسوفت ، في تغريدة "طلبت المفوضية الأوروبية من مايكروسوفت ترخيص ألعاب Activision Blizzard الشهيرة تلقائيًا لخدمات الألعاب السحابية المنافسة. سيتم تطبيق هذا عالميًا وسيمكن ملايين المستهلكين في جميع أنحاء العالم من ممارسة هذه الألعاب على أي جهاز يختارونه."

كيف يفيد قرار الاتحاد الأوروبي اللاعبين

سيعود القرار بالفائدة على اللاعبين ، حيث إن اتفاقيات الترخيص ستمكّن أولئك الذين اشتروا ألعاب Activision على أجهزة الكمبيوتر أو متاجر وحدات التحكم ، أو اشتركوا في خدمات ألعاب متعددة ، بما في ذلك عناوين Activision ، لدفقها على أي خدمة ألعاب سحابية وتشغيلها على أجهزة مختلفة وأنظمة التشغيل.

وقد وقعت مايكروسوفت اتفاقيات مع Boosteroid و Ubitus و Nvidia و Nintendo للسماح بتشغيل ألعاب Xbox PC على خدمات الألعاب السحابية المنافسة، وتمنح الصفقة مزودي الألعاب السحابية هؤلاء وصولاً لمدة 10 سنوات إلى Call of Duty وألعاب Activision Blizzard الأخرى.