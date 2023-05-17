شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس OpenAI يقترح ترخيصًا إلزاميًا للشركات التي تبني ذكاء اصطناعيًا قويًا في الكونجرس الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تريد شركة OpenAI ، الشركة الناشئة وراء ChatGPT ، أن تفكر الولايات المتحدة في منح تراخيص للشركات لتطوير ذكاء اصطناعي قوي مثل النوع الذي يقوم عليه برنامج الدردشة الآلي الخاص بها، ويخطط رئيسها التنفيذي لإبلاغ الكونجرس.

تظهر شهادته المكتوبة أنه في أول ظهور له أمام لجنة بالكونجرس ، تم تعيين الرئيس التنفيذي سام التمان للدفاع عن متطلبات الترخيص أو التسجيل للذكاء الاصطناعي بقدرات معينة، وبهذه الطريقة ، يمكن للولايات المتحدة أن تلزم الشركات بمعايير السلامة ، على سبيل المثال اختبار الأنظمة قبل إصدارها ونشر النتائج.

وقال التمان في تصريحات معدة اطلعت عليها رويترز "تنظيم الذكاء الاصطناعي ضروري."

لأشهر ، تسابقت الشركات الكبيرة والصغيرة لجلب الذكاء الاصطناعي الماهر بشكل متزايد إلى السوق ، وإلقاء بيانات لا حصر لها ومليارات الدولارات في مواجهة التحدي، ويخشى بعض النقاد أن تؤدي التكنولوجيا إلى تفاقم الأضرار المجتمعية ، من بينها التحيز والمعلومات الخاطئة ، بينما يحذر آخرون من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقضي على الإنسانية نفسها.

استدعى البيت الأبيض كبار المديرين التنفيذيين للتكنولوجيا بما في ذلك ألتمان لمخاطبة الذكاء الاصطناعي، وبالمثل ، يسعى المشرعون الأمريكيون إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز فوائد التكنولوجيا والأمن القومي مع الحد من إساءة استخدامها.

أفادت وكالة رويترز أن أحد موظفي OpenAI اقترح مؤخرًا إنشاء وكالة ترخيص أمريكية للذكاء الاصطناعي ، والتي يمكن أن تسمى مكتب أمان الذكاء الاصطناعي وأمن البنية التحتية ، أو OASIS.

لم يعلق ألتمان على OASIS في شهادته المكتوبة ، على الرغم من أنه دعا إلى "نظام حكم مرن بما يكفي للتكيف مع التطورات التقنية الجديدة" و "تحديث معايير السلامة المناسبة بانتظام".

قال خبراء التكنولوجيا إن التراخيص تخاطر بمزاحمة اللاعبين الصغار أو تفقد أهميتها إذا تطور الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة ، على الرغم من أنها ستساعد الولايات المتحدة في تركيز الرقابة والحماية من الانتهاكات.

OpenAI مدعوم من Microsoft، يدعو ألتمان أيضًا إلى تعاون عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وحوافز للامتثال للسلامة.