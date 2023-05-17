شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تضيف مميزات تساعد على اكتشاف الحفلات الموسيقية فى الخرائط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى أبل لتوفير ميزة لتجاوز بث الموسيقى الحى لمساعدتك فى العثور على الحفلات فى الحياة الواقعية، حيث أضافت الشركة ميزات اكتشاف الحفلة الموسيقية إلى كل من خرائط Apple وApple Music.

وستجد فى الخرائط أكثر من 40 دليلا منظما يسلط الضوء على أماكن الحفلات الموسيقية فى 14 مدينة رئيسية حول العالم، مثل نادي تكنو في بروكلين وقاعات سيمفونية في فيينا، قد يساعدك هذا في تحديد المكان الذي تذهب إليه عندما تكون جديدًا في المدينة، أو يسلط الضوء على مشهد غير مألوف.

تشتمل Apple Music أيضًا على وحدة Shazam للسماح لك بتصفح العروض القادمة للموسيقيين، إذا كان هناك فنان مفضل يلعب قريبًا، فقد يساعدك ذلك في الحصول على التذاكر، ويوجد أيضًا قسم Set Lists حيث يمكنك الاستماع إلى المقطوعات التي يتم تشغيلها في جولات معينة (مثل Sam Smith's و Kane Brown's) أثناء التعرف على المنتجات، وفقاً لموقع engadget.

كلا التجربتين متاحتان اليوم، حيث إن الإضافات ليست مفاجئة تمامًا، لطالما أكدت Apple على التنظيم البشرى فى الموسيقى، مثل العديد من قوائم التشغيل المخصصة ومزيج الدي جي، تتوسع عمليات الدمج في تلك الإستراتيجية لتشمل العربات الشخصية، كان لدى الخرائط أيضًا أدلة منسقة للطعام والتسوق والسفر، ويعد الدفع المنسق للخرائط والموسيقى أمرًا فريدًا نسبيًا، على الرغم من أن الشركة تراهن بوضوح على أنها يمكن أن تثير الاهتمام بكلتا الخدمتين باستخدام الحفلات الموسيقية.