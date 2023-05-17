الإجابة كانت صادمة.. سؤال للذكاء الاصطناعي عن المتسبب في مقتـ..ل الأميرة ديانا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

فيديو مثير للجدل عبر "تيك توك" انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن سؤال من أحد المستخدمين لـ الذكاء الاصطناعي" عمن تسبب بوفاة الأميرة ديانا وصديقها دودي الفايد، بحادث سير في 31 أغسطس 1997.

وفي الفيديو، الذي تبلغ مدته 19 ثانية، وشاهده أكثر من مليوني شخص، يقول التيكتوكر راؤول جوتيريز بالإسبانية: "سألت الذكاء الاصطناعي عمن يقف وراء موت الأميرة ديانا، فصنع هذه الصور".

وأجاب الذكاء الاصطناعي بـ 3 صور وهي: واحدة لشبيه بملك بريطانيا تشارلز الثالث، أو ربما بأبيه الراحل الأمير فيليب، والثانية لامرأة قد تكون الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، فيما الثالثة لسيارة محطمة، إشارة للتي كانت تقل ديانا والفايد حين اصطدمت بعمود أسفل جسر Alma وسط العاصمة الفرنسية.