شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: تغير المناخ قد يكون كارثيًا على الصفائح الجليدية بالقارة القطبية الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوي الصفائح الجليدية في أنتاركتيكا على 60% من المياه العذبة للكوكب ، أي ما يعادل ثلاثين مليون كيلومتر مكعب من الجليد، لوضع هذا في المنظور الصحيح ، إذا ذاب كل هذا الجليد في القطب الجنوبي تمامًا ، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع متوسط مستوى سطح البحر العالمي بمقدار 58 مترًا.

يخزن الغطاء الجليدي في شرق القارة القطبية الجنوبية كميات هائلة من المياه، وهذا يعني أن هذا هو أكبر مصدر محتمل لارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل - حتى 53 مترًا إذا ذاب كل جليد شرق أنتاركتيكا - ويُنظر إليه على أنه أكبر مصدر لعدم اليقين في التخطيط المستقبلي للتكيف مع مستوى سطح البحر "، كما تقول إيرينا روجوزينا ، أستاذ مشارك في قسم الجغرافيا في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا (NTNU)، وفقاً لموقع scitechdaily.

يحدث معظم ذوبان الجليد / فقدان الجليد في القارة القطبية الجنوبية من خلال ذوبان الجروف الجليدية الناتج عن المحيط وتكوين الجليد، وقالت إن هذا بدوره يؤدي إلى تسارع تيارات الجليد على الأرض وتصريف أكبر للجليد في المحيط ، حيث يضيع بسبب الذوبان / الذوبان.

كان هذا أيضًا سبب فقدان الجليد بشكل أكبر خلال الفترات الأكثر دفئًا في الماضي. في جرينلاند ، تساهم هاتان العمليتان بحوالي 65٪ من إجمالي فقدان الجليد، ولكن ليس كل الجليد يحتاج إلى الذوبان قبل أن يكون له عواقب وخيمة.

كان باحثون من NTNU من بين مجموعة من العلماء الذين فحصوا الجليد في كوين مود لاند في شرق القارة القطبية الجنوبية، وتظهر النتائج أن قطاع الصفيحة الجليدية هذا قد تغير كثيرًا بمرور الوقت، وهذه المعلومات مهمة حيث يحاول الباحثون معرفة المزيد عن مناخ الكوكب وكيف يتغير.

درس فريق روجوزينا الغطاء الجليدي في شرق القارة القطبية الجنوبية والانهيار الذي حدث قبل بضعة آلاف من السنين. تم نشر النتائج في مجلة Communications Earth & Environment.

الجليد في الشرق يقع على الأرض

الصفيحة الجليدية في أنتاركتيكا ليست موزعة بالتساوي أو موحدة، في الغرب ، توجد أجزاء كبيرة من الغطاء الجليدي تحت مستوى سطح البحر ، حتى عمق 2500 متر، هذا يجعلها شديدة التأثر باحترار المحيطات، في المقابل ، يوجد جزء كبير من الغطاء الجليدي في الشرق مباشرة على الأرض ، فوق مستوى سطح البحر ، مما يعني أنه أقل حساسية لتأثير المحيط.

كان قطاع الغطاء الجليدي في شرق القارة القطبية الجنوبية أرق في الماضي مما هو عليه الآن ، وليس منذ فترة طويلة أيضًا، في الواقع ، كان أرق بعد نهاية العصر الجليدي الأخير ، عندما غطت الصفائح الجليدية الضخمة في السابق أمريكا الشمالية وشمال أوروبا وجنوب أمريكا الجنوبية، وعندما ذابت هذه الصفائح الجليدية ، رفعت مستوى سطح البحر بأكثر من 100 متر.

من الصعب العثور على تفسير بسيط وسهل لهذا السلوك ، أو تحديد التوقيت الدقيق لحدوث الذوبان ، لأسباب ليس أقلها أن الظروف في هذا الجزء من العالم غير مضيافة إلى حد ما في بعض الأحيان.