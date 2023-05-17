تكنولوجيا: ابل تبدأ معاينة مميزات الوصول الجديدة في تحديث iOS 17

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل للإعلان عن تحديث iOS 17 في مؤتمر المطوريين القادم، ولقد أعلنت ابل بالفعل عن بدء معاينة مميزات “accessibility” الجديدة.

بدأت ابل في معاينة مميزات الوصول الجديدة التي تقدم في التحديث القادم من نظام التشغيل، والتي تدعم المستخدم في التفاعل بشكل جديد في واجهة المستخدم، كما تدعم المستخدم في تحويل الصوت إلى نصوص.

تتضمن تحديثات iOS 17 وiPadOS 17 المرتقب الإعلان عنها في فعاليات مؤتم المطوريين عدد من المميزات الجديدة، إلا أن مميزات “accessibility” هي الأبرز في هذه التحديثات، والتي تستهدف دعم المستخدمين من ضعاف السمع، أو البصر أو الإدراك على الوجه الأمثل بتجربة مبسطة وسريعة في النظام.

وتعد “Assistive Access” الميزة الرئيسية في مميزات الوصول، والتي تستهدف دعم المستخدمين من ضعاف الإدراك، حيث تقدم هذه الميزة واجهة واضحة تتضمن ما يحتاج إليه المستخدم على الشاشة، كما تدعم المستخدم في تجهيز العناصر بشكل سريع.

ولدعم المستخدم بواجهة مبسطة وواضحة لدعم هذه الفئة تظهر الأزرار بحجم أكبر في الواجهة، مع تباين أعلى، وتسميات ونصوص أكبر حجماً.

أيضاً توفر الميزة للمستخدمين أدوات اكثر للتخصيص لدعم التواصل البصري بكفاءة أعلى، وذلك من خلال لوحة مفاتيح تتضمن رموز تعبيرية بشكل كامل للمراسلة، مع دعم رسائل الفيديو، كما يتوفر في الشاشة الرئيسية رموز مميزة بحجم أكبر.

مميزات Live Speech وPersonal Voice

تقدم ابل ميزة “Live Speech” لمستخدمي هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد وأيضاً أجهزة ماك، والتي تتيح للمستخدم كتابة البيان المطلوب قراءته بصوت مرتفع في مكالمات الهاتف أو الإجتماعات الشخصية.

كما تدعم ميزة “Personal Voice” المستخدمين الذين يواجهون خطر فقدان الصوت، حيث توفر الميزة دعم لإنتاج الصوت وتحويل النصوص إلى حديث بصوتيات أقرب لصوت المستخدم، حيث يمكن للمستخدم قراءة النصوص بصوت مرتفع لمدة تصل إلى 15 دقيقة، ومن ثم تعمل تقنية التعلم الآلي على إنشاء ملف صوتي يمكن إستخدامه لاحقاً لتحويل النصوص إلى محادثة صوتية.

ميزة التأشير والتحدث

قامت ابل في الإصدار الجديد من نظام التشغيل بتحديث ميزة الإملاء “Detection” في Magnifier، ويمكن للمستخدمين من ضعاف البصر الإستفادة من الميزة التي تتيح للمستخدم التأشير على الملصق أو النص للحصول على تفاصيل أكثر، ويمكن لهذه الميزة أن تدعم المستخدم بقراءة التفاصيل المطلوبة بصوت مرتفع.

وترتكز آلية عمل هذه الميزة على ماسح LiDAR وتطبيق الكاميرة، مع تقنية التعلم الآلي في الجهاز، حيث يمكن القراءة بصوت مرتفع أثناء تحريك أصبع المستخدم على النصوص.

تحسينات أخرى

أيضاً تعمل ابل على إجراء بعض التغييرات لتحسين آداء إمكانية الوصول، حيث يمكن تدعم الميزة أجهزة الصوتيات التي صممت لهواتف الأيفون بالإقتران بشكل مباشر وسريع أيضاً بأجهزة ماك.

كما تتيح ميزة الأوامر الصوتية دعم المستخدم بإقتراحات صوتية لتحرير النصوص، أيضاً يمكن للمستخدم التحكم في حجم التصوص بسلاسة في مختلف تطبيقات Mac.

يمكن أيضاً التحكم في حركة الرسوم في التطبيقات التي قد تؤثر على بعض المستخدمين ممن يواجهون مشكلة في الحركة السريعة للرسوم، كما يتاح للمستخدم تخصيص سرعة مساعد Siri في VoiceOver بين 0.8 إلى مرتين أكثر.

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