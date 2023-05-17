تكنولوجيا: MediaTek تخطط لتطوير معالجات تتضمن كروت الشاشة من Nvidia

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه MediaTek لتطوير فئة جديدة من المعالجات تتضمن كروت الشاشة GeForce من Nvidia، على أن تبدأ MediaTek في تطوير هذه المعالجات العام المقبل.

أكد تقرير جديد من “DigiTimes” على تعاون جديد يجمع بين MediaTek وNvidia، حيث تبدأ MediaTek في تطوير معالجات تضم كروت الشاشة GeForce، على أن تستهدف المعالجات أجهزة Windows.

وتعمل MediaTek في الوقت الراهن على تطوير معالجات من الفئة منخفضة التكلفة تدعم أجهزة Chromebook، حيث تصل حصة MediaTek إلى نسبة 20% من سوق أجهزة Chromebook.

ومن المقرر أن تدعم المعالجات القادمة شركة MediaTek في المنافسة في سوق أجهزة الحاسب المحمول التي قد تنافس الإصدارات القادمة من معالجات ابل M3.

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