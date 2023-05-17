شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أهم مميزات iPhone 15 موعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع إطلاق سلسلة هواتف iPhone 15 الذكية في 22 سبتمبر 2023، وستشمل السلسلة على الأرجح أربعة طرازات - iPhone 15 و iPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، وفقا لبعض التقارير.

وفقًا لـ Tipster IceUniverse ، فإن آيفون 15 برو ماكس القادم، الذي يُشاع أنه سيطلق عليه آيفون 15 ألترا، من المتوقع أن يحتوي على مستشعر كاميرا Sony IMX903 ، والذي يبلغ حجمه حوالي 1 بوصة، كما ذكرت Ice Universe.

هذا أكبر من مستشعر IM803 الموجود في آيفون 14 برو ماكس، والذي يبلغ قياسه 1 / 1.28 بوصة.

يسمح مستشعر الكاميرا الأكبر بدخول المزيد من الضوء، مما قد يؤدي إلى تحسين جودة الصورة ودقة عالية.

يشاع أن آيفون 15 الترا يأتي مع المزيد من ترقيات الكاميرا، بما في ذلك عدسة المنظار التي يمكن أن تتيح إمكانية تكبير تصل إلى 6x دون المساس بجودة الصورة.

سيكون هذا تحسينًا ملحوظًا مقارنة بإمكانيات التكبير التقليدية على أجهزة آيفون، والتي تفوق بعض المنافسين عليها من حيث نطاق التكبير / التصغير.

يقال أن مستشعر الكاميرا الأكبر وعدسة بيريسكوب حصريًا لطراز المستوى الأعلى ، ايفون 15 الترا أو آيفون 15 برو ماكس، في تشكيلة آيفون القادمة.

النماذج الثلاثة الأخرى وهي آيفون 15 و آيفون 15 بلس وآيفون 15 برو.

ستشتمل أجهزة آيفون هذا العام على بعض التغييرات الطفيفة في التصميم، آيفون 15 و آيفون 15 بلس - تخضع لتغييرات جوهرية في التصميم

وفقا لبعض التسريبات فأن طرازات برو من سلسلة آيفون 15 تحتوي على إطارات من التيتانيوم ، مع زر Action على آيفون 15 برو الترا.

قد تبدو سلسلة iPhone 15 متشابهة إلى حد ما، ولكن بعض التسريبات تشير إلى طرازات Pro بها حواف أرق، علاوة على ذلك سيكون هناك USB-C في جميع الطرز الأربعة.

ومن المتوقع أن يتم تجهيز طرازات "آيفون 15 برو" بشريحة "A17 Bionic" من الجيل التالي، والتي تم تصنيعها على معمارية 3 نانوميتر من شركة "TSMC" لتحسين الأداء والكفاءة، ومن المتوقع أن يحتوي كل من آيفون 15 وآيفون 15 بلس على شريحة "A16 Bionic".

ومثل "ساعة أبل آلترا"، من المتوقع أن يكون لطرازات آيفون 15 برو إطار من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وعلى غرار طرازات "أبل واتش" الحديثة، سيكون لدى "آيفون 15 برو" حواف منحنية رفيعة للغاية حول الشاشة.

كما ستتميز طرازات "آيفون 15 برو"، بمنفذ شحن "USB-C" مع دعم "USB 3.2" أو "Thunderbolt 3" على الأقل، وفقاً لمحلل أبل الشهير، مينغ تشي كو، مما قد يؤدي إلى تمتع الأجهزة بسرعات نقل بيانات أسرع بشكل ملحوظ مقارنة بأجهزة آيفون الموجودة حالياً والتي لديها منفذ شحن "لايتنينج".

وقال "كو"، إن منفذ USB-C في طرز آيفون 15 القياسية سيظل مقصوراً على سرعات USB 2.0 مثل "Lightning".

ومثل أحدث أجهزة "ماك" و"آيباد برو"، سيدعم آيفون 15 برو تقنية Wi-Fi 6E لسرعات لاسلكية أسرع، وفقاً لمخطط تم تسريبه.

سيتم تجهيز طرازات آيفون 15 برو بذاكرة وصول عشوائي (RAM) أكبر تبلغ 8 غيغابايت، وفقاً لشركة الأبحاث التايوانية "TrendForce"، بينما من المرجح أن تستمر النماذج القياسية في الحصول على بطاقات ذاكرة 6 غيغابايت.

ويشاع أيضاً أن طرازات آيفون 15 برو مجهزة بزر كتم الصوت لتشغيل الجرس وإيقافه، وتحتوي جميع أجهزة آيفون الحالية على مفتاح كتم الصوت.