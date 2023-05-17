تكنولوجيا: مايكروسوفت تبدأ في تحديث أجهزة Windows 10 21H2 تلقائياً عقب إنتهاء شهر يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة مايكروسوفت لدفع تحديث تلقائي لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بإصدار Windows 10 21H2، على أن يتم دفع التحديث بعد إنتهاء شهر يونيو.

أشارت مايكروسوفت إلى إنتهاء دعم Windows 10 21H2 في نهاية شهر يونيو المقبل، حيث تتوقف عملاق البرمجيات عن دعم هذه الأجهزة بتحديثات أمنية أو مميزات إضافية.

ومن المقرر أن تبدأ شركة مايكروسوفت في تحديث الأجهزة التي تتضمن تحديث Windows 10 21H2 بشكل تلقائي بعد إنتهاء شهر يونيو.

من جانب أخر بدأت عملاق البرمجيات في العمل على تطوير الترقية الجديدة لنظام التشغيل Windows 12، لذا سيتاح لمستخدمي الأجهزة القديمة التي تعمل بإصدار Windows 10 21H2 الترقية إلى الإصدار الجديد أو الحصول على تحديث Windows 11 الأخير لهذه الأجهزة.

ومن المقرر أن ينتهي الدعم لكلٍ من الأجهزة التي تعمل بإصدار Windows 10 21H1 Home، أو إصدار Pro، أو Pro Education، وأيضاً إصدار Pro Workstation في 13 من شهر يونيو، لذا سيكون تحديث برمجيات الحماية المقرر إطلاقه في نفس اليوم هو الإصدار الأخير لمستخدمي هذه الأجهزة.

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