شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: الفدرالى الأميركى سيكون بطيئاً للغاية فى خفض أسعار الفائدة مجدداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لـ تسلا إيلون ماسك، إنه يعتقد أن بنك الاحتياطي الفدرالي كان بطيئًا للغاية في زيادة أسعار الفائدة، ومن المحتمل أن يكون خفضها بطيئًا للغاية في الأشهر المقبلة وفقا لما نقلته CNBC بمقابلة خاصة.

ذكر ماسك: "ما يقلقني بشأن الطريقة التي يتخذ بها الفدرالي القرارات هو أنه يعمل على مدى وقت كبير جدًا". "الفدرالي كان بطيئًا في رفع أسعار الفائدة، وسيكون بطيئًا في خفضها".

في 3 مايو رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي، سعر الفائدة على الأموال الفدرالية بنسبة 0.25% إلى نطاق يتراوح بين 5% و 5.25%.

كانت هذه هي الزيادة العاشرة في معدل الفائدة الأميركية خلال ما يزيد قليلاً عن عام، لكن مسؤولي الفدرالي ألمحوا أيضًا بشكل مبدئي إلى أنه قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

يقول ماسك إن الأشهر الـ 12 المقبلة ستكون صعبة على Tesla والشركات الأخرى من منظور الاقتصاد الكلي؛ بسبب زيادة أسعار الفائدة التي تقلل من ميزانيات المستهلكين.

أضاف: "رفع الفدرالي للفائدة أشبه بالضغط على مكابح الاقتصاد بصراحة، إنه يجعل الكثير من الأشياء أكثر تكلفة. لذا، إذا كانت مدفوعات السيارة أو الرهن العقاري الخاص بك تستوعب قدرًا أكبر من ميزانيتك الشهرية، فسيكون لديك أموال أقل لشراء أشياء أخرى".

التغريدات المثيرة للجدل

أكد ماسك أنه لا يهتم إذا كانت تغريداته النارية تخيف المعلنين وتبعدهم بعيدًا عن Twitter، قائلاً: "سأقول ما أريد، وإذا كانت نتيجة ذلك هي خسارة المال، فليكن".

لسنوات، قام ماسك بنشر تغريدات مثيرة للجدل، بما في ذلك نظريات المؤامرة والتعليقات التي وصفها منتقدوه بأنها تمييزية على نطاق واسع.

منذ أن تولى رئاسة Twitter في الخريف الماضي، شهدت المنصة انخفاضًا حادًا في عائدات الإعلانات. في الأسبوع الماضي، عيّن ماسك رئيسة سابقة للإعلانات في NBCUniversal لتحل محله كرئيسة تنفيذية لـ Twitter، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها وسيلة لتحفيز الإعلانات في Twitter.

الانتخابات الرئاسية الأميركية

تعليقاً على الانتخابات الرئاسية الأميركية المزمع عقدها عام 2024، قال ماسك: "نريد رئيساً تنفيذياً جيداً للولايات المتحدة" وفقا لما نقلته سي إن بي سي.

ويعتقد أنه كان هناك بعض التزوير في التصويت في انتخابات عام 2020 التي أسفرت عن فوز الرئيس بايدن، وقال أيضًا إنه صوت لصالح بايدن لكنه ألمح إلى أنه لم يكن سعيدًا باختياره.

القطاع المصرفي الأميركي

عند سؤاله بشأن مدى تسببه في مشكلات للقطاع المصرفي بسبب رغبته في ربط منصة تويتر بخدمات مالية ومصرفية، قال إيلون ماسك: "لا أريد تعطيل شيء لمجرد الإضرار والتعطيل، الأمر يتلخص في أنه لو كان هناك منتج جيد يسهم في تحسين حياة البشر مثل منصة تويتر، فهذا شئ عظيم، وأظن أن هناك إمكانية لصناعة نظام مالي أعلى كفاءة".

التوتر بين أميركا والصين

أشار ماسك في تصريحاته إلى أنه يجب أن يشعر الناس بالقلق من التوتر بين أميركا والصين.

وتأتي التعليقات بعد عام من إعلان الرئيس جو بايدن أن واشنطن ستكون مستعدة للدفاع عن تايوان إذا تعرضت الجزيرة الآسيوية الواقعة قبالة الساحل الصيني للهجوم. تعتقد الصين أن تايوان جزء من أراضيها.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان تحرك الصين للسيطرة على تايوان سيكون أمرًا سيئًا لشركة Tesla أو الشركات الأخرى، قال ماسك: "الاقتصاد الصيني وبقية الاقتصاد العالمي مثل التوائم الملتصقة. سيكون الأمر مثل محاولة فصل التوائم الملتصقة بما تحمله هذه العملية من خطورة. وهو في الواقع أسوأ بالنسبة للعديد من الشركات الأخرى كما هو الحال بالنسبة لـ Tesla. أعني، لست متأكدًا من أين ستحصل على iPhone على سبيل المثال".

دوره في الشركة المطورة لـ ChatGPT

زعم الرئيس التنفيذي لـ تسلا أنه سبب وجود شركة OpenAI مطورة ChatGPT، مستشهداً باستثماراته السابقة في الشركة، وأن Microsoft تمارس السيطرة على شركة الذكاء الاصطناعي، وهو تأكيد نفاه بشدة ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لـ Microsoft.

قال ماسك لـ CNBC: "لقد توصلت إلى اختيار اسم الشركة"، مضيفاً أنه كان له دور فعال في توظيف العلماء والمهندسين الرئيسيين في الشركة.

كان ماسك داعمًا مبكرًا للشركة الناشئة العاملة في الذكاء الاصطناعي، وذكرت تقارير إعلامية أنه التزم بتقديم دعم بقيمة مليار دولار قبل انسحابه من الشركة بسبب الخلافات حول سرعة تقدم OpenAI، وقال إنه استثمر في النهاية حوالي 50 مليون دولار.

كما أشار إلى أن OpenAI لم تركز بشكل كافٍ على التطوير الآمن للذكاء الاصطناعي. كان ماسك أحد الموقعين على خطاب مفتوح في مارس يطالب فيه بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم أثناء وضع الضمانات، لكنه أخبر CNBC أنه يعلم أن الخطاب من غير المرجح أن يكون مؤثراً.

كيف يرى العمل من المنزل؟

يرى ماسك إن العمل من المنزل خطأ من الناحية الأخلاقية، فهو من بين أكبر داعمي العودة إلى العمل من المكتب.

كيف يرى العمل من المنزل؟

يرى ماسك إن العمل من المنزل خطأ من الناحية الأخلاقية، فهو من بين أكبر داعمي العودة إلى العمل من المكتب.

وقال: "الأمر ليس مجرد شيء يتعلق بالإنتاجية. أعتقد أنه خطأ من الناحية الأخلاقية."

ووصف ماسك فئة موظفي الحاسوب المحمول بأنهم يعيشون في عزلة بسبب العمل من المنزل.

مع تباطؤ الإنتاجية على ما يبدو ونمو توقعات المستثمرين، طالب العديد من المديرين التنفيذيين في الشركات بما في ذلك Amazon و Salesforce العمال بالبدء في العودة إلى المكاتب.