تكنولوجيا: سامسونج تعقد صفقة لشراء لوحات OLED من منافسها الأكبر LG

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لرويترز، وقّعت شركة سامسونج صفقة مع LG لشراء لوحات OLED (WOLED) بيضاء عالية الجودة لأجهزة التلفاز. وقد تبدأ LG في توريد لوحات OLED في أقرب وقت خلال هذا الربع.

وحسبما ورد، فإن خطة سامسونج هي أن تقوم LG Display بتزويد 2 مليون لوحة OLED في العام المقبل، ثم 3 ملايين و 5 ملايين على التوالي في 2025 و 2026. وعلى الأقل في البداية، يقال إن الشركة ستعمل على إنتاج شاشات 77 بوصة و 83 بوصة من نوع WOLED لسامسونج.

تعتبر هذه شراكة غير متوقعة قد يكون لها في الواقع معنى كبير لكلا الجانبين. فيمكن أن تستخدم سامسونج الشاشات لمساعدتها في تكوين أرضية في سوق تلفزيون OLED. اتبعت الشركة نهجًا مفاده أن شاشات OLED تناسب الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بشكل أفضل من أجهزة التلفزيون.

وأحد أسباب هذا المنظور هو أن شاشات OLED باهظة الثمن؛ فهي تميل إلى أن تكلف ما يقرب من خمسة أضعاف تكلفة شاشات LCD. وعلى واجهة التلفزيون، ركزت سامسونج على صنع إصدارات QLED، وهي أرخص من شاشات OLED.

تمتلك سامسونج 6.1 في المائة من سوق أجهزة تلفزيون OLED، وفقًا لشركة أبحاث السوق Omdia. ويقال إن LG Electronics شقيقة LG Display تتقدم بحصة سوقية تبلغ 54.6 في المائة بينما تمتلك سوني 26.1 في المائة. يمكن أن تساعد سامسونج صفقة LG Display على تجاوز Sony في هذا المجال أو على الأقل للتنافس بشكل أفضل مع الشركات المصنعة الصينية التي تبيع أجهزة تلفزيون LCD منخفضة التكلفة.

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