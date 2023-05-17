تكنولوجيا: إصدارات Realme 11 Pro العالمية تظهر على موقع TDRA قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت Realme مؤخرًا سلسلة Realme 11 في الصين وتستعد الآن لطرحها في الأسواق الدولية. ولقد تم رصد إصدار +11 Pro العالمي مؤخرًا في قاعدة بيانات شهادات FCC. والآن، ظهرت إصدارات Realme 11 Pro العالمية على موقع شهادة TDRA.

تم رصد هاتف Realme 11 Pro على موقع شهادة TDRA برقم الطراز RMX3771، بينما تم إدراج Realme 11 Pro+ برقم الطراز RMX3741 على نفس منصة الاعتماد. وعلاوةً على ذلك، ظهر Realme 11 Pro+ في قائمة الأجهزة المدعومة من Google Play، ولكن مع رقم طراز مختلف؛ وهو RMX3740.

لم تكشف القوائم عن أي مواصفات، ومع ذلك، هناك تفاصيل منتشرة بالفعل عن مواصفات كل من هذه الهواتف الذكية. يأتي Realme 11 Pro و Realme 11 Pro+ مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 7050 ويوفران ذاكرة عشوائية مذهلة تصل إلى 12 جيجابايت.

يعرض كلا الهاتفين الذكيين شاشة AMOLED منحنية بحجم 6.7 بوصة ودقة Full HD+، ومعدل تحديث 120 هرتز ونسبة سطوع تبلغ 950 نتس. ومن حيث إمكانيات الكاميرا، يتميز Realme 11 Pro+ بكاميرا خلفية أساسية رائعة تبلغ دقتها 200 ميجابكسل، بينما يتميز Realme 11 Pro بإعداد كاميرا بدقة 100 ميجابكسل. وكلا الجهازين مدعومان ببطارية 4870 مللي أمبير. في حين، يدعم Realme 11 Pro الشحن السريع بقوة 67 واط، بينما يدعم Pro+ دعم تكنولوجيا الشحن السريع التي تصل إلى 100 واط.

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