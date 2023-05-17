تكنولوجيا: عملية استحواذ مايكروسوفت على Activision تحصل على موافقة من الاتحاد الأوروبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مكنت مايكروسوفت من تهدئة مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن استحواذها على Activision Blizzard King وحصلت اخيرًا على الموافقة.

لا يزال أمام الصفقة التي تبلغ قيمتها 68.7 مليار دولار عقبات يجب ازالتها، فعلى سبيل المثال تم حظرها مؤخرًا من قبل المنظم في المملكة المتحدة، ولجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة ليست على متنها أيضًا.

وجاءت موافقة الاتحاد الأوروبي بشرط ان يتعين على مايكروسوفت منح ترخيص لمدة 10 سنوات لخدمات الألعاب السحابية المنافسة للسماح لهم ببث ألعاب Activision، وكان هذا هو الوعد الرئيسي الذي فاز به المفوضية الأوروبية.

تمتلك مايكروسوفت خدمة بث الألعاب الخاصة بها، لكن مستخدمي الخدمات المنافسة في جميع أنحاء العالم مضمونون الآن الوصول إلى ألعاب Activision الحالية والمستقبلية لأجهزة الكمبيوتر ووحدات الكونسول.

ومن المثير للاهتمام، أن مخاوف كل من المنظمين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تركزت على البث. ووجد التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي أن مايكروسوفت ليس لديها حافز لرفض توزيع ألعاب Activision على Sony PlayStation (نقلاً عن إحصائية أن هناك أربع بلاي ستيشن لكل جهاز Xbox في المنطقة الاقتصادية الأوروبية).

وحتى إذا سحبت مايكروسوفت ألعاب Activision من أجهزة PlayStation، فلن يضر هذا بشكل كبير بالمنافسة في سوق أجهزة الألعاب. وستكون هذه الألعاب متاحة للعب على خدمات البث غير التابعة لمايكروسوفت على أي حال، وفقًا للاتفاقية.

هناك أيضًا لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، على الرغم من أن مايكروسوفت ربما دفعت بالصفقة حتى بدون موافقتها، وقالت محامية مايكروسوفت بيث ويلكينسون إن الصفقة يمكن أن تُغلق حتى بدون مباركة FTC.

وإلى جانب الاتحاد الأوروبي، حصلت مايكروسوفت على موافقة من اليابان والبرازيل والمملكة العربية السعودية وتشيلي وجنوب إفريقيا وصربيا. يبقى أن نرى ما إذا كان التزام مايكروسوفت تجاه الاتحاد الأوروبي سيؤثر على CMA.

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