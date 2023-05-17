شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ستحذف بعض الحسابات بداية من ديسمبر 2023.. هل حسابك ضمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك جوجل معلومات مهمة للملايين من مستخدميها، حيث يقوم عملاق الإنترنت بتحديث سياسات الحساب غير النشطة، وكجزء من ذلك، قالت جوجل إنها تخطط لحذف الحسابات التي ظلت غير نشطة لمدة عامين أو أكثر.

وعند الإعلان عن القرار في منشور مدونة ، قالت جوجل إن هذا جزء من جهودها المستمرة لتعزيز الإجراءات الأمنية وتقليل المخاطر لقاعدة مستخدميها الواسعة، وفي عام 2020 ، قالت جوجل إنها ستزيل المحتوى المخزن في حساب غير نشط ، لكنها لن تحذف الحساب نفسه. الإعلان اليوم هو تغيير في تلك السياسة.

لماذا تحذف جوجل الحسابات غير النشطة

"يُظهر تحليلنا الداخلي أن احتمالية إعداد التحقق بخطوتين أقل من الحسابات النشطة بمعدل 10 مرات على الأقل، وهذا يعني أن هذه الحسابات غالبًا ما تكون عرضة للاختراق ، وبمجرد اختراق الحساب ، يمكن استخدامه لأي شيء من سرقة الهوية إلى متجه للمحتوى غير المرغوب فيه أو حتى الضار ، مثل البريد العشوائي "، قالت جوجل في منشور المدونة ، موضحة السبب وراء القرار.

كل ما ستحذفه جوجل مع الحساب

ستحذف جوجل الحساب ومحتوياته - بما في ذلك المحتوى داخل مساحة عمل جوجل (Gmail والمستندات و Drive و Meet والتقويم) و YouTube وصور جوجل.

هل جميع حسابات جوجل جزء من هذه السياسة الجديدة

لا ، السياسة تنطبق فقط على حسابات جوجل الشخصية. وفقًا للشركة ، لن يؤثر ذلك على حسابات المؤسسات مثل المدارس والشركات.

كيف سيتعرف المستخدمون على الحسابات التي سيتم حذفها

تقول جوجل إنها ستتخذ نهجًا مرحليًا ، بدءًا من الحسابات التي تم إنشاؤها ولم يتم استخدامها مرة أخرى. وأضاف في المنشور: "قبل حذف حساب ، سنرسل عدة إشعارات على مدار الأشهر التي سبقت الحذف ، إلى كل من عنوان البريد الإلكتروني للحساب والبريد الإلكتروني المخصص للطوارئ (إذا تم توفير أحدهما)".