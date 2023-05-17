شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعتزم حذف الحسابات غير النشطة منذ عامين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت شركة جوجل - التي تستضيف مليارات من حسابات المستخدمين - إنها تخطط لحذف الحسابات التي ظلت غير نشطة لمدة عامين حسبما نقلت CNBC.
وأوضحت الشركة أن القرار جزء من الجهود المستمرة لعملاق الإنترنت لتعزيز الإجراءات الأمنية لقاعدة مستخدميه الواسعة.
كجزء من حذف الحساب، ستزيل جوجل أيضا المحتوي الذي قام المستخدم بتخزينه في Google Workspace و YouTube و Google Photos.
قالت Google إنها سترسل "إشعارات متعددة" على مدار الأشهر التي تسبق حذف حساب وبدء عملية التطهير مع تلك التي تم إنشاؤها ولم يتم استخدامها مرة أخرى، مشيرة إلى أن السياسة الجديدة لن تؤثر أيضًا على الحسابات التجارية وتلك التي تستخدمها المدارس.
وتتخذ Google هذه الخطوة لتهدئة المخاوف الأمنية التي تنشأ بسبب الحسابات الخاملة، يُظهر تحليل داخلي للشركة أن احتمالية إعداد التحقق بخطوتين للحسابات المهجورة أقل بمعدل 10 مرات على الأقل من الحسابات النشطة.
وهذا يعني أن هذه الحسابات غالبًا ما تكون عرضة للخطر، وبمجرد اختراق الحساب، يمكن استخدامه لأي شيء من سرقة الهوية إلى نقل للمحتوى غير المرغوب فيه أو حتى الضار مثل البريد العشوائي.
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