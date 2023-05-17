شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعتزم حذف الحسابات غير النشطة منذ عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة جوجل - التي تستضيف مليارات من حسابات المستخدمين - إنها تخطط لحذف الحسابات التي ظلت غير نشطة لمدة عامين حسبما نقلت CNBC.

وأوضحت الشركة أن القرار جزء من الجهود المستمرة لعملاق الإنترنت لتعزيز الإجراءات الأمنية لقاعدة مستخدميه الواسعة.

واعتبارًا من ديسمبر من العام الجاري، قد تحذف Google حسابًا إذا لم يتم الوصول إلى أي من خدماتها المتنوعة لمدة عامين، حسبما كتبت الشركة في منشور مدونة.

كجزء من حذف الحساب، ستزيل جوجل أيضا المحتوي الذي قام المستخدم بتخزينه في Google Workspace و YouTube و Google Photos.

قالت Google إنها سترسل "إشعارات متعددة" على مدار الأشهر التي تسبق حذف حساب وبدء عملية التطهير مع تلك التي تم إنشاؤها ولم يتم استخدامها مرة أخرى، مشيرة إلى أن السياسة الجديدة لن تؤثر أيضًا على الحسابات التجارية وتلك التي تستخدمها المدارس.

معايير الاحتفاظ بحساب نشط ضئيلة للغاية، فأنشطة مثل قراءة أو إرسال بريد إلكتروني أو استخدام Google Drive أو مشاهدة مقطع فيديو على YouTube أو تنزيل تطبيق من متجر Google Play أو تسجيل الدخول إلى تطبيق أو خدمة تابعة لجهة خارجية باستخدام حساب Google أو إجراء بحث على Google أثناء تسجيل الدخول كل هذا يكفي لإبقاء الحساب نشطًا.

وتتخذ Google هذه الخطوة لتهدئة المخاوف الأمنية التي تنشأ بسبب الحسابات الخاملة، يُظهر تحليل داخلي للشركة أن احتمالية إعداد التحقق بخطوتين للحسابات المهجورة أقل بمعدل 10 مرات على الأقل من الحسابات النشطة.

وهذا يعني أن هذه الحسابات غالبًا ما تكون عرضة للخطر، وبمجرد اختراق الحساب، يمكن استخدامه لأي شيء من سرقة الهوية إلى نقل للمحتوى غير المرغوب فيه أو حتى الضار مثل البريد العشوائي.