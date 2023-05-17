شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يتوقع نمو الاقتصاد الأميركى فى الأشهر المقبلة في اجتماع مساهمى تسلا والان مع تفاصيل الخبر
وخلال الاجتماع، توقع ماسك حشد الاقتصاد الأميركي زخم النمو خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة، كما تعهد بأن شركة Tesla سوف تبدأ تسليم شاحنات سايبرتراك الكهربائية في وقت لاحق هذا العام.
وعن صفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار، قال ماسك إن الصفقة كانت بمثابة إلهاء لفترة قصيرة، وكان لا بد من عمل ما يشبه جراحة قلب مفتوح لضمان استمرارية شبكة التواصل الاجتماعي، معرباً عن حماسته لانضمام ليندا ياكارينو كرئيسة تنفيذية للشركة.
وسأل أحد الحضور ماسك عما إذا كان سيعيد النظر في موقف Tesla بشأن الإعلانات التقليدية، قال ماسك إن الشركة على الكلام الشفهي والتسويق المؤثر وغير ذلك من عمليات التسويق والإعلان غير التقليدية للترويج بمعلومات حول منتجاتها وأفضل مميزاتها. وعلق قائلاً: "سنجرب القليل من الإعلانات ونرى كيف ستسير الأمور."
كما أكد ماسك على أن Tesla تتحقق من سلاسل الإمداد الخاصة بمعدن الكوبالت وضمان عدم وجود أي عمالة للأطفال لدى موردي الشركة.
وأفاد ماسك أن الكوبالت مكون حيوي في إنتاج البطاريات بالسيارات الكهربائية التي تنتجها الشركةن كما أنه يستخدم في مشروعات أخرى ذات علاقة بالطاقة.
وتفاخر ماسك بمشروعات منتجات تخزين الطاقة لدى Tesla وقال إن النمو في مبيعات "البطاريات الكبيرة" كان أسرع من النمو في قطاع السيارات الأساسي للشركة.
كما أعرب عن تفاؤله بشأن تطوير روبوت بشري في Tesla يُشار إليه باسم أوبتيموس. ,قال ماسك إن أوبتيموس سيكون قادراً على العمل على البرامج والكمبيوتر الذي تستخدمه الشركة لدعم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة في سياراتها.
مخاوف الإلهاء
ودعا كوجوان، الملياردير ومؤسس شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات SHI International، مجلس إدارة الشركة إلى "إجراء علاج بالصدمة لإنعاش أسعار الأسهم"، أي عن طريق إعادة شراء الأسهم في أواخر العام الماضي.
لقد وجه بعض مستثمري Tesla المؤسسيين اللوم إلى ماسك لأنه كان مشتتًا للغاية بعد استحواذه على تويتر، لكن ماسك قال في اجتماع المساهمين في نسخة هذا العام إنه يتوقع أن يقضي وقتًا أقل في تويتر مقارنة بما كان عليه في الأشهر الستة الماضية.
وسأل أحد الحضور ماسك عن شائعات بأنه يفكر في التنحي عن Tesla، ليرد بأن "الأمر ليس كذلك".
وأضاف: "أعتقد أن Tesla ستلعب دوراً مهماً في الذكاء الاصطناعي وأعتقد أنني بحاجة إلى الإشراف على ذلك للتأكد من مدى جودته".
وادعى ماسك أن Tesla لديها "إلى حد بعيد الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا في العالم الحقيقي" وسط جميع شركات التكنولوجيا في الوقت الحالي.
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