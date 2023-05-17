شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يتوقع نمو الاقتصاد ‏الأميركى فى الأشهر المقبلة في اجتماع مساهمى ‏تسلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، فى الاجتماع السنوي في الاجتماع ‏السنوي لمساهمي الشركة عن العام الجاري عن جوانب عدة بشان أحدث ‏التطورات الأخيرة حسبما نقلت CNBC.

وخلال الاجتماع، توقع ماسك حشد الاقتصاد الأميركي زخم النمو خلال الأشهر ‏الاثنى عشر القادمة، كما تعهد بأن شركة ‏Tesla‏ سوف تبدأ تسليم شاحنات ‏سايبرتراك الكهربائية في وقت لاحق هذا العام.‏

وعن صفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار، قال ماسك إن الصفقة ‏كانت بمثابة إلهاء لفترة قصيرة، وكان لا بد من عمل ما يشبه جراحة قلب مفتوح ‏لضمان استمرارية شبكة التواصل الاجتماعي، معرباً عن حماسته لانضمام ليندا ‏ياكارينو كرئيسة تنفيذية للشركة.‏

وسأل أحد الحضور ماسك عما إذا كان سيعيد النظر في موقف ‏Tesla‏ بشأن ‏الإعلانات التقليدية، قال ماسك إن الشركة على الكلام الشفهي والتسويق المؤثر ‏وغير ذلك من عمليات التسويق والإعلان غير التقليدية للترويج بمعلومات حول ‏منتجاتها وأفضل مميزاتها. وعلق قائلاً: "سنجرب القليل من الإعلانات ونرى كيف ‏ستسير الأمور."‏

كما أكد ماسك على أن ‏Tesla‏ تتحقق من سلاسل الإمداد الخاصة بمعدن الكوبالت ‏وضمان عدم وجود أي عمالة للأطفال لدى موردي الشركة.‏

وأفاد ماسك أن الكوبالت مكون حيوي في إنتاج البطاريات بالسيارات الكهربائية ‏التي تنتجها الشركةن كما أنه يستخدم في مشروعات أخرى ذات علاقة بالطاقة.‏

وتفاخر ماسك بمشروعات منتجات تخزين الطاقة لدى ‏Tesla‏ وقال إن النمو في ‏مبيعات "البطاريات الكبيرة" كان أسرع من النمو في قطاع السيارات الأساسي ‏للشركة.‏

كما أعرب عن تفاؤله بشأن تطوير روبوت بشري في ‏Tesla‏ يُشار إليه باسم ‏أوبتيموس. ‏‎,‎قال ماسك إن أوبتيموس سيكون قادراً على العمل على البرامج ‏والكمبيوتر الذي تستخدمه الشركة لدعم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة في ‏سياراتها.‏

منذ الاجتماع السنوي الأخير لصانع السيارات الكهربائية في أغسطس آب 2022، ‏انتقد أكبر مساهم بالتجزئة فيTesla ‎، ليو جوان، ماسك لبيعه ما قيمته مليارات ‏الدولارات من حصته في ‏Tesla‏ لتمويل شراء منصة تويتر مقابل 44 مليار دولار.‏

مخاوف الإلهاء

ودعا كوجوان، الملياردير ومؤسس شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات ‏SHI ‎International، مجلس إدارة الشركة إلى "إجراء علاج بالصدمة لإنعاش أسعار ‏الأسهم"، أي عن طريق إعادة شراء الأسهم في أواخر العام الماضي.‏

لقد وجه بعض مستثمري ‏Tesla‏ المؤسسيين اللوم إلى ماسك لأنه كان مشتتًا للغاية ‏بعد استحواذه على تويتر، لكن ماسك قال في اجتماع المساهمين في نسخة هذا العام ‏إنه يتوقع أن يقضي وقتًا أقل في تويتر مقارنة بما كان عليه في الأشهر الستة ‏الماضية.

وسأل أحد الحضور ماسك عن شائعات بأنه يفكر في التنحي عن ‏Tesla، ليرد بأن ‏‏"الأمر ليس كذلك".‏

وأضاف: "أعتقد أن ‏Tesla‏ ستلعب دوراً مهماً في الذكاء الاصطناعي وأعتقد أنني ‏بحاجة إلى الإشراف على ذلك للتأكد من مدى جودته".‏

وادعى ماسك أن ‏Tesla‏ لديها "إلى حد بعيد الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا في ‏العالم الحقيقي" وسط جميع شركات التكنولوجيا في الوقت الحالي.‏