شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. مصطلح شبكة اتصال Wi-Fi 6E والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شبكات (Wi-Fi 6) بالظهور لأول مرة خلال عام 2019، وتُعتبر هي النسخة الأسرع والأكثر كفاءة من شبكات الواي فاي حتى الآن، حيث تقدم أداءً أفضل في الأماكن المزدحمة، ومعدل نقل بيانات أعلى، ومزايا لتحسين عمر بطاريات الأجهزة.

مصطلح (Wi-Fi 6E) وهو عبارة عن معيار لاتصال شبكات واي فاي 6 يعمل على زيادة مقدار المساحة المتاحة لأجهزة التوجيه والأجهزة الأخرى بمقدار 4 أضعاف، مما يعني توفر المزيد من عرض النطاق الترددي، بالإضافة إلى تداخل أقل.

وأعلنت وسائل إعلام روسية منذ أيام، أن عدة مؤسسات وشركات محلية ستتعاون على تطوير تقنيات جديدة تؤمن عمل شبكات Wi-Fi 6 حديثة.

ومع ذلك، مضي بعض الوقت قبل أن يتم شحن معظم الأجهزة الجديدة التي ستدعم اتصال (الواي فاي 6إي) Wi-Fi 6E، وكان في البداية لا يدعم جميع الأجهزة الحالية هذا المعيار، ولكن بدأت بعض الدول، مثل: المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وتشيلي والإمارات العربية المتحدة بإعطاء الضوء الأخضر للسماح باستخدام اتصال Wi-Fi 6E، في عام 2021.