شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل كلاود تطلق أداتين مدعومتين بالذكاء الاصطناعى لتسريع تطوير الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Google Cloud أداتين جديدتين تعملان بالذكاء الاصطناعي تهدفان إلى مساعدة شركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية على تسريع تطوير الأدوية والطب الدقيق، حسبما نقلت CNBC.

تم تصميم الأداة الأولى - تسمى Target and Lead Identification Suite - لمساعدة الشركات على التنبؤ وفهم بنية البروتينات، وهي جزء أساسي من تطوير الأدوية.

وهناك أداة أخرى هي Multiomics Suite ستساعد الباحثين على استيعاب كميات كبيرة من البيانات الجينومية وتخزينها وتحليلها ومشاركتها.

تمثل التطورات الجديدة أحدث تقدم لشركة Google في سباق التسلح السريع بالذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس شركات التكنولوجيا للسيطرة على سوق يعتقد المحللون أنه قد تصل قيمته في يوم من الأيام إلى تريليونات الدولارات.

وواجهت الشركة ضغوطًا لعرض تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها منذ الإصدار العام لبرنامج ChatGPT من OpenAI في أواخر العام الماضي.

أعلنت Google عن برنامج روبوت الدردشة التوليدي Bard في فبراير، وارتفعت أسهم الشركة الأم Alphabet بنحو 4.3% الأسبوع الماضي بعد أن كشفت Google النقاب عن العديد من التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي في مؤتمرها السنوي للمطورين.

تساعد مجموعتا Google Cloud الجديدتان في معالجة مشكلة طويلة الأمد في صناعة الأدوية الحيوية تتمثل في العملية الطويلة والمكلفة لجلب دواء جديد إلى السوق الأميركي.

وقالت Google إن التكلفة ستختلف حسب الشركة.