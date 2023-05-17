تكنولوجيا: جوجل تعمل على إصلاح مشكلة ارتفاع درجة الحرارة واستنزاف البطارية على هواتف Pixel

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تطرح جوجل حاليًا تصحيحًا يعمل على إصلاح مشكلة ارتفاع درجة الحرارة واستنزاف البطارية التي أبلغ عنها بعض المستخدمين، لا سيما أولئك الذين يستخدمون أجهزة Pixel.

يتم طرح التحديث من جانب الخادم ولا يتطلب أي تدخل من المستخدمين. ولقد تم تسليط الضوء على المشكلة من قبل مستخدمي reddit على Pixel subreddit، وكان معظمهم يستخدمون الجيل الحالي والسابق من هواتف Pixel.

ويبدو أن الجاني هو تطبيق جوجل، الذي أظهر استخدامًا عاليًا للخلفية بشكل غير عادي في إحصائيات البطارية. وفشلت محاولات التراجع أو إعادة التعيين.

اشارت جوجل أيضًا إلى ان تطبيق جوجل يعتبر السبب الجذري للمشكلة كنتيجة لتغيير الواجهة الخلفية للتطبيق. ويعمل التصحيح الذي يتم طرحه على إصلاح هذه المشكلة بالذات.

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