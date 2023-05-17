تكنولوجيا: تحديث Wear OS 4 يجلب لعبة الجولف والصحة والرسوم المتحركة إلى Google Pixel Watch وسلسلة Galaxy Watch5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الأسبوع الماضي، تطرقت جوجل لفترة وجيزة إلى تحديث Wear OS 4 خلال خطابها الرئيسي خلال مؤتمر I/O 2023، وهو أول تحديث رئيسي للنظام منذ عامين.

وبينما أكدت الشركة أن التحديث سيتجه إلى ساعات Pixel Watch و Galaxy Watch غير المحددة في وقت لاحق من هذا العام، إلا أنها لم تقدم الكثير من الأفكار حول كيفية اختلاف Wear OS 4 عن سابقه.

بعد ذلك، حددت الشركة المزيد من التغييرات المخطط لها، بما في ذلك دعم البلاط المتحرك. على سبيل المثال، ذكرت جوجل أنها ستتمكن من إظهار تقدم حلقات اللياقة البدنية في الوقت الفعلي دون الخوض في تطبيق مخصص.

وكمرجع، هذه الرسوم المتحركة ممكنة بسبب Jetpack Tiles Library v1.2 والمتاح لـ Wear OS 3. وبالتالي، يمكن أيضًا توجيه هذه الوظيفة إلى الساعات الذكية غير المؤهلة للتحديث إلى Wear OS 4.

وفي الوقت نفسه، ستعمل جوجل على تحسين تكامل Health Connect مع Android و Wear OS. ومن الآن فصاعدًا، ستنقل الشركة Health Connect إلى Play Services، مما يؤدي إلى إهمال قائمة متجر Play في هذه العملية. علاوةً على ذلك، سوف يقوم Wear OS 4 بتسجيل عدد تأرجحات الجولف تلقائيًا وسيكون قادرًا على تمييز نوع التأرجح المستخدم.

المصدر

اعلان





