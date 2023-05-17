تكنولوجيا: صور لسيارة ميني كوبر إلكتريك 2024 القادمة تظهر على الإنترنت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن يصل الجيل القادم من ميني كوبر إلكتريك رسميًا في شهر سبتمبر، حيث قد تم رصد السيارة مؤخرًا. وتُظهر الصور التي شاركتها مجلة CAR Magazine المقصورة الداخلية للسيارة الكهربائية القادمة، حيث كشفت أن شاشة نظام المعلومات والترفيه عبارة عن شاشة لمس دائرية تشبه تلك المستخدمة في ميني كوبر إلكتريك العام الماضي.

ومع ذلك، فإن أدوات التحكم في المناخ في المدرسة القديمة، والتي تقع أسفل شاشة اللمس الدائرية، تشغل مساحة رأسية أقل في 2024 Mini Cooper Electric مقارنة بالطراز الموجود حاليًا في السوق. ونظرًا لأنه لم يتبق سوى بضعة أشهر على الكشف الرسمي عنها، فمن المحتمل أيضًا أن تكون نسخة السوق من السيارة مختلفة قليلاً عن تلك التي رصدتها مجلة CAR، والتي يمكن أن تكون نموذجًا أوليًا عمليًا.

ووفقًا للمصدر المذكور أعلاه، لا توجد تغييرات خارجية كبيرة. فمع الحفاظ على المظهر العام الذي تم تقديمه منذ أكثر من عقدي مع الجيل الأول من ميني R50، تتميز ميني كوبر إلكتريك 2024 القادمة بمصابيح خلفية مثلثة وشبكة أحادية اللوحة مع مصابيح أمامية بيضاوية قديمة.

سيأتي الجيل القادم من Cooper E ببطارية تبلغ 40 كيلو واط في الساعة ونطاق يصل إلى 200 ميل، في حين أن سيارة Cooper SE ستوفر حزمة طاقة تبلغ 54 كيلو واط في الساعة وستوفر نطاقًا نموذجيًا يبلغ 250 ميلًا.

على الرغم من أنه سيتم الكشف عنها في سبتمبر 2023 ، إلا أن السيارات الأولى ستصل إلى أصحابها في أوائل عام 2024، على الأرجح في فبراير أو مارس.

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