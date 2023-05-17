تكنولوجيا: هاتف Honor Play 40 5G ينطلق رسمياً بمعالج Snapdragon 480 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor في السوق الصيني اليوم عن هاتف Honor Play 40 5G الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 480 Plus، وقدرة بطارية 5200 mAh.

يتميز هاتف Honor Play 40 5G بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرضHD+ أو بدقة 1612 في 720 بيكسل، مع معدل تحديث 90 Hz، كما تأتي الشاشة بمعايير لحماية العين.

أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 480 Plus التي تدعم الإتصال بشبكات 5G، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

ويتميز Play 40 5G بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما تأتي كاميرة السليفي في الهاتف بدقة 5 ميجا بيكسل في نتوء القطرة.

وتدعم الكاميرة الخلفية أنماط تصوير time-lapse، ونمط للتصوير الليلي، وعرض مزدوج للفيديو، وHDR، ونمط micro-movie وغيرها من أنماط التصوير.

كما يتميز الهاتف بتصميم خفيف 188 جرام، وأبعاد 163.32 في 75.07 في 8.35مم، ويضم بطارية بقدرة 5200 mAh، مع شاحن 5V/2A 10W، ومنفذ USB C للشحن، ويتوفر الهاتف في السوق الصيني بدءاً من 26 من مايو بألوان الأسود والبنفسجي، والأزرق، وأيضاً اللون الأخضر.

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