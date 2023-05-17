تكنولوجيا: سماعة Beats Studio Buds Plus تنطلق رسمياً بنموذج مميز بتصميم شفاف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ابل النقاب عن سماعة Beats Studio Buds Plus اللاسلكية، التي تأتي بعمر أطول للبطارية وتتوفر بنموذج شفاف.

قدمت Beats العلامة الفرعية لشركة ابل اليوم سماعة Studio Buds Plus، التي تنطلق بتحسينات في تقنية إلغاء الضوضاء النشطة، كما تدعم عمر أطول للبطارية.

وتتوفر سماعة Beats باللون العاجي وأيضاً اللون الأسود، كما تقدم ابل السماعة بنموذج شفاف، وتدعم السماعة تقنية الإقتران السريع بأجهزة ابل عبر نقرة واحدة من خلال شريحة “Beats Proprietary Platform” المخصصة، هذا إلى جانب دعم خدمة Apple Find My، وإلقاء الأوامر الصوتية على مساعد ابل الرقمي بعبارة “Hey Siri”.

أيضاً تدعم السماعة ميزة جوجل للإقتران السريع بالأجهزة Google Fast Pair، وأيضاً ميزة Google Find My Device التي تتيح تعقب الأجهزة.

كما تتميز Studio Buds Plus بعمر شحن يصل إلى 9 ساعات من التشغيل، أو 36 ساعة مع الحافظة، كما تتضمن الحافظة منفذ USB C، وتدعم السماعة تقنية الشحن السريع، حيث يمكن الشحن لفترة تصل إلى 5 دقائق لعمر شحن ساعة واحدة.

وتحصل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة على تحسينات مع تحسينات في الصوتيات في المكالمات، وذلك بفضل الحجم الأكبر للميكروفونات في هذا الإصدار الذي يصل إلى 3 مرات أكبر، كما تدعم السماعة ميزة spatial audio، وDolby Atmos، ومعايير IPX4 لمقاومة رذاذ الماء.

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