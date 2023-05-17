تكنولوجيا: أحدث الصور المسربة لجهاز سامسونج اللوحي Galaxy Tab S9 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسلط التسريبات الأضواء من جديد على جهاز سامسونج القادم Galaxy Tab S9 Ultra الذي رصد في صور ثلاثية الأبعاد توضح تصميم الجهاز من جميع الإتجاهات.

تعقد شركة سامسونج مؤتمرها القادم في نهاية شهر يوليو لكشف النقاب عن الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold5 وZ Flip5، كما تقدم سامسونج خلال الحدث سلسلة أجهزة Galaxy Tab S9 اللوحيه.

وتركز أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي نشرت عبر MySmartPrice وOnLeaks على إصدار Galaxy Tab S9 Ultra بشكل خاص.

وتؤكد التسريبات على أن إصدار Ultra يضم شاشة AMOLED بحجم 14.6 إنش، ودقة 2960 في 1848 بيكسل، كما تضم الشاشة نتوء يتضمن اثنان من الكاميرات الأمامية.

من جانب أخر تأتي الكاميرة الخلفية باثنان من الكاميرات المميزة بتصميم مستقل دون وحدة مخصصة لجمع الكاميرات، كما تأتي الكاميرات إلى أعلى الجزء الخاص بشحن قلم S لاسلكياً.

أيضاً من المقرر أن يتميز جهاز Tab S9 Ultra بأبعاد 326.4 في 208.6 في 5.5 مم، كما يتميز الجهاز بوزن 737 جرام.

ومن المقرر أن ينطلق هذا الإصدار بقدرة بطارية 11200 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 45W، كما تدعم سامسونج جهاز S9 Ultra بنظام تشغيل Android 13، وواجهة One UI 5.1.

ومن المتوقع أن يأتي الجهاز بالنموذج المخصص من معالج Snapdragon 8 Gen 2، مع ذاكرة عشوائية 8 أو 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 في سعة UFS 3.1، أو سعة 256 و512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.

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