تكنولوجيا: موتورولا تعقد مؤتمر في الأول من يونيو للكشف عن هواتف Motorola Razr للعام 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت موتورولا مقطع فيديو تشويقي على منصة تويتر اليوم أكدت من خلاله على خططها لعقد حدث في الأول من يونيو لكشف النقاب عن هواتف Motorola Razr للعام 2023.

تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتفي Razr 40 Ultra وRazr 40 في الحدث المقرر عقده في بداية شهر يونيو المقبل.

ولقد أوضحت التسريبات تفاصيل مواصفات هاتف Razr 40 Ultra الذي يضم شاشة OLED قابلة للطي بحجم 6.9 إنش وجودة عرض FHD+، ومن المتوقع أن تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz أو 144Hz.

كما يضم الهاتف شاشة OLED في الغطاء الخارجي بحجم 3.5 إنش، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، ويأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت في أعلى نموذج.

وتتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 3640 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في السوق الأوروبي بسعر 1299 يورو.

كما تقدم موتورولا هاتف Razr 40 بمواصفات أقل من إصدار Ultra والتي تتضمن شاشة بحجم أصغر في الغطاء الخارجي، كما ينطلق بسعر 899 يورو.

المصدر

اعلان





