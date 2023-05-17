تكنولوجيا: شاشة الألعاب Philips Evnia 25M2N3200W تنطلق بسعر جيد ومعدل تحديث 240 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Philips مؤخراً عن شاشة الألعاب منخفضة التكلفة Philips Evnia 25M2N3200W التي تنطلق للأسواق بمعدل تحديث 240 Hz.

تتميز شاشة الألعاب Evnia 25M2N3200W بحجم 24.5 إنش، ولوحة VA، كما تدعم دقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، وكثافة عرض 90 بيكسل لكل إنش، أيضاً تدعم الشاشة عمق ألوان 10بت أو 8بت مع FRC.

وتدعم الشاشة نسبة سطوع 300 nit، وتباين 3000:1، كما تتميز بتقنية HDR10، وتدعم تقنية Flicker-Free.

ولتجربة ألعاب سلسلة وإنسيابية للإطارات تدعم فيليبس شاشة Evnia 25M2N3200W بمعدل تحديث 240 Hz، مع إستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية GtG.

أيضاً تدعم الشاشة Adaptive Sync لصورة إنسيابية في الألعاب، كما تتضمن الشاشة مدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ DisplayPort 1.4، واثنان من منافذ HDMI 2.0، ومن المقرر أن تتوفر شاشة الألعاب Evnia 25M2N3200W بسعر 180 جنيه إسترليني أو 219 يورو.

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