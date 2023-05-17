شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وارن بافت يتخلص من كامل حصته فى شركة أشباه الموصلات Taiwan Semiconductor والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخلصت Berkshire Hathaway -شركة الملياردير والمستثمر وارن بافت- من العديد من الأسهم وتخارجت رسمياً من شركة أشباه الموصلات Taiwan Semiconductor وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري حسبما نقلت CNBC.

ووفقاً لإفصاح للشركة، باعت شركة بافت حصتها المتبقية في بنكي US Bancorp و BNY Mellon، وشركة Taiwan Semiconductor في الربع الأول من 2023.

على الجانب الآخر، عززت الشركة حصتها في Apple وHP وCitigroup و Bank of America وMarkel.

فيما بدأت Berkshire Hathaway الاستثمار في Diageo (شركة بريطانية متعددة الجنسيات للمشروبات الكحولية)، وكذلك بنك Capital One.

وفيما يتعلق بخفض الحيازات، قلص وارن بافت حصته في Chevron.

جدير بالذكر أن أكثر من 75% من محفظة الأسهم للملياردير وارن بافيت، تتركز فى 5 أسهم فقط بقيادة شركة آبل.

وباعت Berkshire Hathaway أسهم بقيمة 10.4 مليار دولار في الربع الأول من 2023، فيما أنفقت الشركة 4.4 مليار دولار لإعادة شراء الأسهم.