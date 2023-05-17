تكنولوجيا: هواوي تستعد للإعلان عن شريحة Kirin A2 المخصصة للساعات الذكية قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم العملاق الصيني قريباً للأسواق شريحة معالج Kirin A2 التي تستهدف دعم الجيل القادم من الأجهزة القابلة للإرتداء.

أدى الحظر الأمريكي إلى تقييد إنتاج هواوي من رقاقات معالج Kirin المخصصة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، كما منعت هواوي من إنتاج أجهزة تدعم شبكات الجيل الخامس، أو خدمات جوجل، لذا لا يتوفر في الأسواق الآن إصدارات جديدة من رقاقات Kirin، حيث تعد رقاقة Kirin 710A المعالج الأخير في الأسواق.

وتؤكد أحدث التقارير على أن شركة هواوي تستعد للعودة للمنافسة في سوق المعالجات من جديد مع رقاقة Kirin A2 المخصصة للأجهزة القابلة للإرتداء والتي تنطلق بشكل رسمي لاحقاً هذا العام.

وتشير التسريبات الجديدة التي جاءت من”Huawei Central” إلى أن رقاقة Kirin A2 تنطلق بشكل رسمي في نهاية 2023، كما يؤكد التقرير على إنتهاء مرحلة الإختبار والمعاينة إستعداداً لمرحلة الإنتاج التجريبي ومن ثم مرحلة الإنتاج الضخم.

يذكر أن هواوق قدمت رقاقة Kirin A1 الأخيرة من السلسلة بتقنية البلوتوث 5.1، وأيضاً تدعم تقنية البلوتوث منخفض الطاقة.

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