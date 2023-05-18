شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل بارد يحصل على تحديث جديد.. اعرف أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة جوجل تحديث جديد، يعزز قدرة تطبيق Bard للذكاء الاصطناعي، لتقديم ملخصات والإشارة إلى مصادر المعلومات، ذلك بعد أيام من طرح تحديث لمنافس ChatGPT الأشهر جوجل بارد، لتوسيع دعم اللغة وإتاحة أكثر من 180 دولة جديدة خلال حدث جوجل I / O.

وفي آخر تحديث لجوحل بارد، عززت الشركة قدرة الذكاء الاصطناعي لتقديم ملخصات موجزة للمعلومات، ويمكّن هذا التحسين المستخدمين من مطالبة "بارد" بتلخيص مقالة أو قصة معينة أو شرح موضوع بإيجاز دون الخوض في الكثير من التفاصيل.

قالت جوجل في سجل التحديث: "لقد حدَّثنا Bard بإمكانيات تلخيص أفضل من خلال دمج التطورات التي طورناها في نماذج اللغات لدينا"، "نجعل بارد أفضل في تلخيص المعلومات، وهو ما يساعد المستخدم فى معرفة تفاصيل أى موضوع بإيجاز، لكن قد لا يقوم بذلك بشكل صحيح بشكل دائم، لكن الشركة ستواصل التحسين عبر التعليقات"

كذلك تعمل جوجل على زيادة فائدة المصادر في بارد، تشمل الردود التي أنشأتها عبر تطبيقها بارد، حيث توفر روابط مرقمة داخل النص، لتوجيه المستخدمين إلى المصادر ذات الصلة.

ويشبه هذا النهج الطريقة التي تشير بها Bing Chat من مايكروسوفت إلى المصادر ضمن الردود، على الرغم من أن بارد لا تزال لا توفر مصادر لمعظم ردودها، وقدمت جوجل هذه الميزة في البداية خلال حدث I / O الأسبوع الماضي ، وهي تنطبق أيضًا على الاستعلامات المتعلقة بالشفرة، ويتوفر بارد كتجربة للمستخدمين في أكثر من 180 دولة.