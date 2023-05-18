شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصحة العالمية تدعو لتوخى الحذر فى استخدام أدوات نماذج اللغة بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدعو منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى توخي الحذر في استخدام أدوات نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI) لحماية وتعزيز رفاهية الإنسان وسلامة الإنسان والاستقلالية والحفاظ على الصحة العامة.

وتشمل LLMs بعضًا من أسرع المنصات توسعاً مثل ChatGPT و Bard و Bert وغيرها التي تحاكي الفهم والمعالجة وإنتاج الاتصالات البشرية.

وقالت: "من الضروري فحص المخاطر بعناية عند استخدام LLMs لتحسين الوصول إلى المعلومات الصحية، كأداة لدعم القرار أو حتى لتعزيز القدرة التشخيصية في ظروف ضعف الموارد لحماية صحة الناس وتقليل عدم المساواة."

وفى هذا الصدد، قالت هيئة الأمم المتحدة، رغم تحمسها للاستخدام المناسب للتقنيات ، بما في ذلك LLMs ، لدعم المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى والباحثين والعلماء ، "هناك قلق من أن الحذر الذي يتم اتخاذه عادة لأي تقنية جديدة لا يتم اتخاذه تمارس باستمرار مع LLMs. ويشمل ذلك الالتزام الواسع النطاق بالقيم الرئيسية للشفافية والشمول والمشاركة العامة والإشراف الخبير والتقييم الصارم. "

5 أشياء تقلق من حول LLMs

قد تكون البيانات المستخدمة لتدريب الذكاء الاصطناعي متحيزة، وتولد معلومات مضللة أو غير دقيقة يمكن أن تشكل مخاطر على الصحة والإنصاف والشمولية؛

و LLMs تولد استجابات يمكن أن تبدو موثوقة ومعقولة للمستخدم النهائي، ومع ذلك قد تكون هذه الاستجابات غير صحيحة تمامًا أو تحتوي على أخطاء جسيمة، خاصة بالنسبة للاستجابات المتعلقة بالصحة.

قد يتم تدريب LLM على البيانات التي ربما لم يتم تقديم الموافقة عليها مسبقًا لمثل هذا الاستخدام، وقد لا تحمي LLM البيانات الحساسة (بما في ذلك البيانات الصحية) التي يقدمها المستخدم لتطبيق ما لإنشاء استجابة.

ويمكن إساءة استخدام LLM لتوليد ونشر معلومات مضللة مقنعة للغاية في شكل محتوى نصي أو صوتي أو فيديو يصعب على الجمهور تمييزه عن المحتوى الصحي الموثوق.

وبينما تلتزم منظمة الصحة العالمية بتسخير التقنيات الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية لتحسين صحة الإنسان، فإنها توصي صانعي السياسات بضمان سلامة المرضى وحمايتهم بينما تعمل شركات التكنولوجيا على تسويق LLMs.