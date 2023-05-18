شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استطلاع رأي: الذكاء الاصطناعي يعرض أكثر من 60 % من البشر للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال معظم الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع في استطلاع أجرته رويترز، إن النمو السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد يعرض مستقبل البشرية للخطر.

يشعر أكثر من ثلثي الأمريكيين بالقلق إزاء الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي ويعتقد 61 % أنه يمكن أن يهدد الحضارة.

منذ أن أصبح روبوت الدردشة ChatGPT الخاص بـ OpenAI هو التطبيق الأسرع نموًا على الإطلاق، دفع التكامل الواسع للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية بالذكاء الاصطناعي إلى صدارة الخطاب العام، حيث بدأ ChatGPT سباقًا للتسلح بالذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس شركات التكنولوجيا الثقيلة مثل Microsoft و Google على التفوق على إنجازات الذكاء الاصطناعي لبعضها البعض.

وتشعر شركات الذكاء الاصطناعي بالقلق أيضًا: أدلى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ، بشهادته يوم الثلاثاء أمام الكونجرس الأمريكي ، معربًا عن مخاوفه بشأن إساءة الاستخدام المحتملة للتكنولوجيا وطلب التنظيم.

وجد استطلاع رويترز أن عدد الأمريكيين الذين يتوقعون نتائج سلبية من الذكاء الاصطناعي هو ثلاثة أضعاف عدد أولئك الذين لا يتوقعون ذلك.

وفقًا للبيانات، يعتقد 61 من المستجيبين أن الذكاء الاصطناعي يشكل مخاطر على البشرية، في حين لم يوافق عليه سوى 22٪، وظل 17٪ غير متأكدين.

في حين أن الأمريكيين قلقون بشأن الذكاء الاصطناعي ، تحتل الجريمة والاقتصاد مرتبة أعلى في قائمة قضايا طاولة المطبخ: 77 % يؤيدون زيادة تمويل الشرطة لمكافحة الجريمة و 82 % قلقون من خطر الركود.

قال العاملون في الصناعة إن الجمهور يجب أن يفهم فوائد الذكاء الاصطناعي أكثر.

قال أيون ستويكا، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا في بيركلي والذي شارك أيضًا في تأسيس شركة Anyscale للذكاء الاصطناعي ، إن التطبيقات الإيجابية للذكاء الاصطناعي، مثل إحداث ثورة في اكتشاف الأدوية، ليست مرئية مثل ChatGPT.

وقال: "قد لا يدرك الأمريكيون مدى انتشار الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية ، سواء في المنزل أو في العمل".

تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت وشمل 4415 بالغًا في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 9 مايو و 15 مايو، وله فترة مصداقية ، وهي مقياس للدقة ، تزيد أو تقل عن نقطتين مئويتين.