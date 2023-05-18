شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة.. تزايد انبعاثات المواد الكيميائية المحظورة المدمرة للأوزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة عن اتجاه تصاعدي مقلق في انبعاثات خمس مواد مستنفدة للأوزون من عام 2010 إلى عام 2020، على الرغم من حظر إنتاجها لمعظم التطبيقات بموجب بروتوكول مونتريال، وإن إطلاق هذه المركبات الكربونية الكلورية فلورية الخمسة (CFCs) ينبع جزئياً من التسرب أثناء إنتاج بدائل مركبات الكربون الكلورية فلورية الصديقة للأوزون، في حين أن هذه الانبعاثات العرضية أو الوسيطة مسموح بها تقنيًا بموجب بروتوكول مونتريال، إلا أنها تتعارض مع الهدف الأوسع للاتفاقية - والزيادات الملحوظة تتزايد المخاوف.

ويقول لوك ويسترن، المؤلف الرئيسي للورقة البحثية والباحث في مختبر الرصد العالمي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) وجامعة بريستول: "إننا نولي اهتمامًا لهذه الانبعاثات الآن بسبب نجاح بروتوكول مونتريال، انبعاثات مركبات الكربون الكلورية فلورية من الاستخدامات الأكثر انتشارًا المحظورة الآن قد انخفضت إلى مستويات منخفضة لدرجة أن انبعاثات مركبات الكربون الكلورية فلورية من مصادر ثانوية سابقًا أصبحت على رادارنا الآن"، وفقاً لموقع scitechdaily.

وفقًا للباحثين، فإن الانبعاثات من مركبات الكربون الكلورية فلورية هذه لا تهدد حاليًا بشكل كبير استعادة الأوزون، ومع ذلك ، مع معدل الزيادة الحالي ، يمكن أن تصبح مساهمة كبيرة في إجمالي انبعاثات المواد الكيميائية المستنفدة لطبقة الأوزون، أيضًا ، نظرًا لأنها غازات دفيئة قوية ، فإنها لها تأثير على المناخ: مجتمعة ، انبعاثاتها تعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2020 لدولة أصغر مثل سويسرا، وهذا يعادل حوالي واحد بالمائة من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة أو 1/1000 من جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

ومركبات الكلوري فلورو كربون هي مواد كيميائية معروفة بتدمير طبقة الأوزون الواقية للأرض، بمجرد استخدامها على نطاق واسع في تصنيع مئات المنتجات بما في ذلك بخاخات الأيروسول ، كعوامل نفخ للرغاوي ومواد التعبئة ، كمذيبات ومبردات ، وتم حظر إنتاج مركبات الكربون الكلوري فلورية لهذه الاستخدامات بموجب بروتوكول مونتريال في عام 2010.

ومع ذلك، فإن المعاهدة الدولية لم تحظر استخدام وخلق مركبات الكربون الكلورية فلورية أثناء إنتاج المواد الكيميائية الأخرى بما في ذلك مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) ، ومؤخرًا ، أيضًا الهيدروفلوروفينات (HFOs) ، والتي تم تطويرها كبدائل لمركبات الكربون الكلورية فلورية.

ركزت هذه الدراسة على خمسة مركبات كربون كلورية فلورية ذات استخدامات حالية قليلة أو معدومة - CFC-13 و CFC-112a و CFC-113a و CFC-114a و CFC-115 - والتي تتراوح أعمارها في الغلاف الجوي من 52 إلى 640 عامًا، ومن حيث تأثيرها على الأوزون ، فإن انبعاثات هذه المركبات الكلوروفلوروكربونية الخمسة تعادل حوالي عُشر الانبعاثات الحالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية -11 ، وهي واحدة من أكثر هذه المجموعة وفرة من المواد الكيميائية الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال.