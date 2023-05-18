شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية قفل الدردشات الفردية في واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحفاظ على أمان الدردشات في واتساب أمرًا مهمًا، وبينما يوفر واتساب تشفيرًا شاملاً للحفاظ على أمانه رقميًا، من المهم أيضًا الحفاظ على أمان وخصوصية المستخدمين.

للتأكد من أن واتساب أضاف ميزة قفل التطبيق إلى النظام الأساسي الذي سمح للمستخدمين بقفل التطبيق بالكامل لمنعه من الوصول إليه من قبل شخص غير مصرح له.

لتوسيع الميزة طرح نظام المراسلة الفورية ميزة قفل الدردشة الجديدة التي تتيح للمستخدمين قفل الدردشات الفردية والمحادثات الجماعية لمزيد من الخصوصية والأمان.

لاستخدام هذه الميزة وقفل الدردشات الفردية على WhatsApp اتبع دليلنا خطوة بخطوة:

أشياء تحتاج لمعرفتها حول WhatsApp Chat Lock

أقفال الدردشات الفردية والجماعية

يخفي جهة الاتصال أو المجموعة من قائمة الدردشة العادية على التطبيق

يخفي معاينة الرسالة من لوحة الإشعارات

ينقل الدردشات المقفلة إلى قسم الدردشة المقفلة المخصص

قفل الدردشات باستخدام المقاييس الحيوية أو رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور

المتطلبات المسبقة

تأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق واتساب على هاتفك.

حساب واتساب نشط.

خطوات قفل الدردشات الفردية على واتساب

افتح تطبيق واتساب المحدث على هاتفك.

قم بالتمرير لأسفل في قائمة الدردشة أو ابحث عن جهة الاتصال التي تريد قفلها بشكل فردي.

افتح نافذة الدردشة الخاصة بجهة الاتصال وانقر على الأسم في الأعلى.

قم بالتمرير لأسفل وانقر على خيار قفل الدردشة.

قم بتمكين التبديل والمصادقة باستخدام قفل الشاشة.

لاحظ أن واتساب يتخذ تلقائيًا طريقة قفل الشاشة في الهاتف لقفل الدردشات.

كرر الأمر نفسه مع الدردشات الأخرى التي تريد قفلها.

كيفية الوصول إلى الدردشات المقفلة على واتساب

تنتقل جميع الدردشات المقفلة على واتساب تحت نقرة جديدة الدردشات المقفلة.

ما عليك سوى التمرير لأسفل من أعلى شاشة قائمة الدردشة للوصول إلى خيار Locked Chat.

اضغط عليها، عند مصادقتها ستكون جميع الدردشات المقفلة متاحة.