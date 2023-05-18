شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية قفل الدردشات الفردية في واتساب والان مع تفاصيل الخبر
للتأكد من أن واتساب أضاف ميزة قفل التطبيق إلى النظام الأساسي الذي سمح للمستخدمين بقفل التطبيق بالكامل لمنعه من الوصول إليه من قبل شخص غير مصرح له.
لتوسيع الميزة طرح نظام المراسلة الفورية ميزة قفل الدردشة الجديدة التي تتيح للمستخدمين قفل الدردشات الفردية والمحادثات الجماعية لمزيد من الخصوصية والأمان.
أشياء تحتاج لمعرفتها حول WhatsApp Chat Lock
أقفال الدردشات الفردية والجماعية
يخفي جهة الاتصال أو المجموعة من قائمة الدردشة العادية على التطبيق
يخفي معاينة الرسالة من لوحة الإشعارات
ينقل الدردشات المقفلة إلى قسم الدردشة المقفلة المخصص
قفل الدردشات باستخدام المقاييس الحيوية أو رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور
المتطلبات المسبقة
تأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق واتساب على هاتفك.
حساب واتساب نشط.
خطوات قفل الدردشات الفردية على واتساب
افتح تطبيق واتساب المحدث على هاتفك.
قم بالتمرير لأسفل في قائمة الدردشة أو ابحث عن جهة الاتصال التي تريد قفلها بشكل فردي.
افتح نافذة الدردشة الخاصة بجهة الاتصال وانقر على الأسم في الأعلى.
قم بالتمرير لأسفل وانقر على خيار قفل الدردشة.
قم بتمكين التبديل والمصادقة باستخدام قفل الشاشة.
لاحظ أن واتساب يتخذ تلقائيًا طريقة قفل الشاشة في الهاتف لقفل الدردشات.
كرر الأمر نفسه مع الدردشات الأخرى التي تريد قفلها.
كيفية الوصول إلى الدردشات المقفلة على واتساب
تنتقل جميع الدردشات المقفلة على واتساب تحت نقرة جديدة الدردشات المقفلة.
ما عليك سوى التمرير لأسفل من أعلى شاشة قائمة الدردشة للوصول إلى خيار Locked Chat.
اضغط عليها، عند مصادقتها ستكون جميع الدردشات المقفلة متاحة.
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