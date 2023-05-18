تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف HTC U23 Pro برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HTC رسمياً عن هاتف HTC U23 Pro الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 7 Gen 1، ويدعم معدل تحديث 120Hz، كما يضم كاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف HTC U23 Pro بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FullHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتأتي بطبقة حماية من Gorilla Glass Victus، أيضاً يتوسط الشاشة ثقب لكاميرة السيلفي المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويدعم U23 Pro مستشعر للبصمة في زر التشغيل الرئيسي في الإطار الأيمن، أيضاً يضم الهاتف كاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، إلى جانب مستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما ينطلق HTC U23 Pro برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

أيضاً تقدم HTC هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 13، كما تطلق الشركة الهاتف بتطبيق VIVERSE مثبت مسبقاً، والذي يدعم نظارة الواقع المختلط VIVE XR Elite.

ويدعم هاتف HTC U23 Pro معايير IP67 في مقاومة الماء والغبار، كما ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 4600 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، والشحن اللاسلكي بقدرة 15W، كما يدعم أيضاً الشحن العكسي.

أيضاً ينطلق HTC U23 Pro بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، وWi-Fi 6، وتقنية NFC، كما يضم منفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات.

ويتوفر الهاتف بنموذجين على أن يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 550 دولار، كما يتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان.

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