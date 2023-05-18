تكنولوجيا: أحدث مقاطع الفيديو لنموذج نهائي تقريباً من سيارة Cybertruck

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك موقع “InsideEVs” عدد من مقاطع الفيديو لسيارة Tesla Cybertruck، والتي تؤكد على أن السيارة في المرحلة النهائية للتطوير إستعداداً للإنتقال لمرحلة الإنتاج.

توضح الصور ومقاطع الفيديو الجديدة التي نشرت لسيارة Cybertruck التغييرات الجديدة التي طرأت على تصميم السيارة في نموذج نهائي تقريباً.

وتشمل التغييرات في النموذج النهائي من السيارة شريط مصباح يمتد في كامل الواجهة الأمامية للسيارة، بين الجزء العلوي عند موقع الشبكة وغطاء المحرك.

من جانب أخر قامت Tesla بحجب المصابيح والعارض بتصميم ذكي بين المساحة المخصصة للشبكة الأمامية والجزء السفلي من مصد السيارة، حيث يبدو المصد الأمامي واضح بشكل أكبر مع لوحة الإنزلاق في النموذج النهائي.

أيضاً تظهر سيارة Cybertruck بتهوية إضافية من خلال عدد من النتوءات الصغيرة التي تدعم حجب الطين من الدخول إلى السيارة.

كما أجرت Tesla تغيير في تصميم مقابض الأبوب في سيارة Cybertruck التي تتميز بتصميم باللون الأسود إلى جانب المرايا كبديل للموقع الأول في لوحة الفولاذ.

أيضاً قامت Tesla بحجب منفذ الشحن في السيارة في الإطار البلاستيكي للعجلة الأمامية للسيارة كبديل للجانب الأيسر.

تظهر السيارة أيضاً بمرايا جانبية، مع كاميرة محجوبة في الإطار الأمامي، أيضاً مع إكتمال النموذج الأولي من السيارة، إلا أن Cybertruck قد تتضمن بعض العيوب في التصميم، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان





