تكنولوجيا: موتورولا تطرح الهاتف فائق الأناقة “إيدج 40” في المملكة العربية السعودية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - توسّع موتورولا اليوم تشكيلة هواتفها من فئة إيدج EDGEعبر الجهاز الجديد إيدج 40، المزوّد بميزات متقدّمة مثل الحماية من الغبار والماء والشحن اللاسلكي وشاشة 144 هرتز القابلة للانحناء، إضافة إلى كاميرا بدقّة 50 ميجابكسل، وكل ذلك في تصميم فائق الأناقة.

وتعليقاً على إطلاق الهاتف الجديد، قال شراي شمس، المدير العام لشركة موتورولا في الشرق الأوسط: “الاعتماد على آراء المستهلكين عند تطوير التقنيات الجديدة عنصر أساسي في فلسفة موتورولا. فهؤلاء يتطلعون إلى أجهزة ذات خصائص متميزة وتصميم جميل فضلاً عن أحدث مواصفات التكنولوجيا، إنما بسعر معقول. ومن خلال تشكيلة إيدج الخاصة بنا، نسعى جاهدين كي نقدّم لعملائنا الأحدث والأجمل وعند مستويات مختلفة من الأسعار والعروض عالية القيمة التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة.”

ويجمع جهاز إيدج 40 الجديد (motorola edge 40) بين أناقة التصميم وجودة الأداء، إذ يعتبر من أنحف الهواتف في فئته (7.58 ملم)، ويتميز بشاشة زجاجية تنحني حتى النهاية وترصيع خلفي مرتبط بإطار من الألومنيوم المصقول بدقّة. ويوفر هذا المزيج المدمج بشكل جميل وسهل الحمل، تصميماً استثنائياً وراحة متناهية في أيدي المستخدمين. ويتيح الغطاء المصنوع من الجلد النباتي الناعم سهولة الإمساك بالجهاز.

الحماية IP68

يتمتّع الهاتف إيدج 40 بمواصفات IP68 العالية، ما يرسي معياراً جديداً للمتانة ومقاومة الماء. فوفق هذه المواصفات، تم تصميم الجهاز لتحمّل الغمر في الماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة من دون حصول أي ضرر له. وهذا يعني أنّه يمكن للمستخدمين بثقة أخذ الهاتف في “مغامرات“ قرب المسطحات المائية مثل الشاطئ أو بركة السباحة، من دون القلق بشأن تناثر السوائل أو انسكابها عليه. وتضمن المواصفات الرفيعة بقاء الجهاز محمياً من الغبار والأوساخ أيضاً، ما يجعله مثالياً لهواة الرحلات في الهواء الطلق والذين يعيشون أسلوب حياة مفعم بالنشاط.

الشحن اللاسلكي والأداء المتسق يوفّران موثوقية أثناء التنقل

عندما يحين وقت إعادة الشحن، يمكن للمستهلكين الاعتماد على شحن توربو بقوة 68 واط (TurboPower) للحصول على طاقة اليوم بكامله في غضون 10 دقائق فقط، والاستمتاع ببطارية الـ 4400 مللي أمبير في الساعة والتي يمكنها الاتصال بسرعات 5G ومواكبة الأعمال الروتينية المزدحمة. ولمزيد من الراحة، يمكنهم إراحة أنفسهم من الأسلاك من خلال الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط.

وجهاز edge 40 مزوّد أيضاً بمنظومة الشرائح دايمنسيتي Dimensity 8020 من شركة ميديا تيك (MediaTek)، الأمر الذي يتيح له اتصالات سلسة بشبكات 5G والـ”واي فاي” فائقة السرعة وتشغيل كل شيء، من مقاطع الفيديو عالية الدقة إلى الألعاب الأكثر سلاسة، وكل ذلك مع سرعات أكبر لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات وكفاءة أكبر في استهلاك الطاقة مقارنة بالجيل السابق. وهناك أيضاً ذاكرة الوصول العشوائي (رام) LPDDR4X بسعة 8 جيجابايت لأداء سلس واسترجاع سريع للبيانات، وما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين UFS 3.1 من أجل مساحة واسعة للصور والأفلام والأغاني والتطبيقات والألعاب. ويمكن للمستهلكين كذلك إطلاق العنان للقوة الكاملة لهواتفهم الذكية من خلال الجهوزية للاتصال اللاسلكي والتوافق مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

ويعمل هاتف Motorola edge 40 بنظام أندروبد 13 ويتضمن ميزات أمان وبرمجيات جديدة لتعزيز الحماية والأمن.

صور رائعة مع نظام كاميرا متطوّر

بفضل نظام الكاميرا عالي الدقة 50 ميجابكسل الذي يشتمل على أكبر فتحة عدسة متوفرة في الهواتف الذكية (f/1.4)، يلتقط edge 40 صوراً جميلة وواضحة التفاصيل.

ومع فتحة العدسة الواسعة جداً، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بما يلي:

صور أفضل في بيئة الإضاءة المنخفضة، لذلك لا يمثل وقت التقاط الصور أي مشكلة

خلفية تركيز ناعمة بشكل طبيعي خلف موضوع الصورة لإضفاء لمسة احترافية

سرعة التقاط هي الأعلى وتعمل على تجميد الحركة بسهولة، ما يجعل الصور الطبيعية دقيقة قدر الإمكان

إلى ذلك، يقوم مستشعر الإضاءة المحيطة بتحديد التعريض الضوئي على الفور حتى لا يقلق المصورون بشأن تفويت اللحظة عند فتح الكاميرا. ويوفر التركيز البؤري لجميع وحدات البكسل أداءً أكثر دقة في أي ضوء، ونظام التثبيت البصري للصورة OIS للحصول على لقطات فائقة الوضوح. وتكمل الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل والمزودة بتقنية Macro Vision نظام الكاميرا الخلفية، ما يتيح للمستخدمين احتواء أجسام أكثر في الإطار أو الاقتراب من هدفهم، وتضمن كاميرا للتصور الذاتي عالية الدقة 32 ميجابكسل للقطات جماعية أو فردية ممتازة في جميع ظروف الإضاءة. ويأتي الهاتف كذلك مع مجموعة تحسينات للفيديو والكاميرا الجديدة مثل تثبيت الإقفال الأفقي Horizon Lock Stabilization وإطارات الفيديو Video Portrait ونمط “فلوج” Vlog Mode لإبقاء المصورين مطلعين دائماً على أحدث الاتجاهات.

تجربة سينمائية لتحسين جودة الترفيه

عند تنزيل محتوى أو ممارسة الألعاب الالكترونية، تكون الشاشة الكبيرة والجميلة أمراً بالغ الأهمية، والهاتف الجديد يوفّر شاشة pOLEDمقاس 6.55 بوصة تتميز بحواف منحنية بلا حدود للحصول على عرض شامل. وتتكامل الشاشة الغامرة مع الدقة في نظامFull HD+ ، ما يجعل الصورة أكثر وضوحاً مع عدد أقل من وحدات البكسل. كما يأتي مع شهادة HDR10+ ومجموعة DCI-P3 الواسعة من الألوان التي تبدو أكثر حيوية وواقعية. وعند ممارسة الألعاب أو التصفّح أو شغل مهام متعدد، يمكن للمستهلكين أيضاً الاستفادة من معدل تحديث سريع وسلس يبلغ 144 هرتز للتنقل بسلاسة في أجهزتهم.

وتأتي تجربة المشاهدة السينمائية مصحوبة بصوت Dolby Atmos على مكبرات صوت ستيريو، ما يضيف العمق والتفاصيل إلى نوعية الترفيه المفضلة للمستهلكين مع وصوت “باس” محسّن. إضافة إلى ذلك، يساهم نظام Spatial Sound في جعل الصوت الصادر من سماعات الرأس أو مكبرات الصوت الخاصة بالمستخدمين غامراً أكثر لأنه يملأ المساحة المحيطة بهم عندما يستمعون إلى الموسيقى أو يمارسون الألعاب الإلكترونية. وتوفر شاشة edge 40 ومزايا الصوت تجربة ترفيهية آسرة وحقيقية.

وسوف يتوفر edge 40 أيضاً لعملاء B2B في جميع أنحاء العالم، مع خدمات وحلول موتورولا للأعمال، مثل تعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والدعم الأولي، وإدارة أجهزةMoto . ومع الهاتف الجديد، تتوفّر كذلك أحدث ميزة أمان من موتورولا، وهي حماية Kernel الفورية والتي تحافظ على نظام التشغيل آمناً من التهديدات والاختراقات. وقد دمجت هذه الوظيفة ضمن الجهاز، ما يعني عدم الحاجة إلى أي إعدادات أو تجهيز ويجعله بالتالي سهل الاستخدام.

التوفّر في المملكة العربية السعودية

سيتوفر edge 40 ابتداءً من اليوم بثلاثة ألوان: أخضر Nebula Greenوأزرق Lunar Blue وأسود Eclipse Black بسعر 1699 ريالاً. علاوة على ذلك، سيحصل الزبائن على هدية مجانية من سماعات Moto وواقي شاشة إضافة إلى ضمان لدول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 279 ريالاً. وموتورولا ايدج 40 متاح للبيع في مكتبة جرير وإكسترا ونون والإتصالات السعودية .(STC)

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