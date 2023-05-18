تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد دعم جهاز Xiaomi Redmi Book 14 القادم بمعدل تحديث 120 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت شاومي عدد من الإعلانات التشويقية لجهاز Xiaomi Redmi Book 14 المرتقب، والتي أكدت على بعض من مواصفات هذا الإصدار.

تستعد العملاق الصيني شاومي للإعلان عن جهاز Redmi Book 14، ولقد أوضحت شاومي بعض من مواصفات هذا الإصدار في عدد من الإعلانات التشويقية التي نشرت على منصة Weibo.

ولقد أكد الإعلان التشويقي الأول على أن الجهاز يأتي بحجم شاشة 14 إنش، وجودة عرض 2.8K، أو بدقة 2880 في 1800 بيكسل، أيضاً يتميز الجهاز بأبعاد 16:10، ويدعم معدل تحديث 120 Hz.

أيضاً تدعم شاومي هذا الإصدار بتقنية Dolby Atmos، وDolby Vision، مع تعتيم DC، كما تؤكد شاومي على أن الشاشة ستدعم إنتاج ألوان بدقة أعلى، مع دعم معايير Delta E.

كما ينطلق جهاز Redmi Book 14 بالجيل 13 من معالجات إنتل من سلسلة Intel Core H، ويضم ذاكرة LPDDR5 5200، وسعة تخزين PCIe 4.0، مع اثنان من فتحات M.2 2280.

ولقد أكد إعلان تشويقي أخر على دعم الجهاز بثلاثة منافذ USB A، ومنفذ USB C، مع HDMI بحجم كامل، ومن المقرر أن ينطلق الجهاز بشكل رسمي في حدث يعقد في 22 من مايو في السوق الصيني، إلا أن العملاق الصيني لم تقدم موعد محدد لإطلاق الجهاز في الأسواق العالمية.

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