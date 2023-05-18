شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق أول قمر احتياطى لمنظومة Beidou والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الصين في إطلاق أول قمر صناعي احتياطي مخصص لمنظومة Beidou التي تستخدم فى الملاحة وتحديد المواقع حسبما نقلت RT.

وقال التلفزيون الصين المركزي في بيان له اليوم الأربعاء "أطلقت الصين أول قمر صناعي احتياطي لنظام الملاحة الوطني Beidou، لينضم هذا القمر إلى 55 قمرا آخر هي تابعة للمنظومة وتعمل في مدارات ثابتة حول الأرض".

وأضاف البيان "سيزيد القمر الاحتياطي من موثوقية نظام الملاحة ويساعد المستخدمين على تحديد المواقع الجغرافية بسرعة ودقة عاليتين".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القمر أرسل إلى مدارات الأرض على متن صاروخ صيني من نوع Long March 3-B أطلق من مركز سيتشانغ للفضاء الموجود في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين".

ونظام Beidou هو نظام ملاحة يعتمد على الأقمار الصناعية، أطلقته الصين منذ العام 2000 ليكون منافسا لنظامي GPS وGlonass، وانضمت لهذا النظام 3 أجيال من الأقمار هي BDS-1 وBDS-2 وBDS-3.