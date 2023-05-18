تكنولوجيا: شاشة الألعاب الجديدة Philips Evnia 25M2N5200P ستصل قريبًا بمعدل تحديث 280 هرتز ومحور USB

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Phillips شاشة Evnia 25M2N5200P، والتي تعتبر إصدار أعلى من Evnia 25M2N3200W. وعلى ما يبدو، فإن هذه الشاشة تحتوي على عدد قليل من الميزات أكثر من الإصدار الآخر، على الرغم من أن كلاهما يأتي بحجم 24.5 بوصة ودقة 1080 بكسل.

ووفقًا لشركة Philips، تستند Evnia 25M2N5200P إلى شاشة IPS، في حين ان Evnia 25M2N3200W تعتمد على شاشة VA مع نسبة سطوع منخفضة ولكن نسبة تباين أعلى.

على وجه التحديد، تجمع Evnia 25M2N5200P بين نسبة سطوع 400 نتس مع نسبة تباين 1000:1. علاوةً على ذلك، توفر الشاشة عمق ألوان 8 بت وتغطية HDR10 بالإضافة إلى معدل تحديث 280 هرتز وأوقات استجابة GtG تبلغ 1 مللي ثانية ودعم AMD FreeSync Premium.

تحتوي شاشة الألعاب على مدخلات ومخرجات أكثر من شاشة Evnia 25M2N3200W، والتي تفتقر إلى جميع منافذ USB. ومن ناحية آخرى، تأتي Evnia 25M2N5200P مع المنافذ التالية:

مقبس 5 ملم.

منفذ DisplayPort 1.5.

منفذي HDMI 2.0.

أربعة منافذ USB 3.2 Gen1 Type-A.

منفذ USB 3.2 Gen1 Type-B.

قامت Philips ايضًا بتضمين حامل قابل للتعديل وحوامل VESA مقاس 100 × 100 مم لاستخدام حامل طرف ثالث.

من المفترض ان تكون Evnia 25M2N5200P متاحة هذا الأسبوع في أسواق متعددة. وتذكر Philips أن الشاشة تأتي بسعر 309 يورو في أوروبا. في المقابل، ستبيع الشركة Evnia 25M2N5200P في المملكة المتحدة مقابل 269.99 جنيهًا إسترلينيًا.

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