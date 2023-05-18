تكنولوجيا: تفاصيل جديدة عن مستشعرات الكاميرا الخاصة بهاتف Sony Xperia Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Sony مؤخرًا عن هاتفيها Xperia 1 V و Xperia 10 V، ولكن يبدو أن هاتف Xperia Pro في طريقه أيضًا، حيث ان لدينا الآن مجموعة من التفاصيل الخاصة بإعداد الكاميرا.

تشير الشائعات الجديدة إلى أن الجيل التالي من Xperia Pro سيوفر إعدادًا مطورًا للكاميرا مع ثلاثة مستشعرات Exmor-T.

يزعم مصدر ياباني أن مستشعر الكاميرا الرئيسي ذي الزاوية الواسعة سيكون بحجم 1 بوصة بينما يقول مصدر آخر من Weibo أن Sony ستستخدم مستشعرات جديدة على جميع الكاميرات الثلاث.

للأسف، لا توجد معايير محددة لتتماشى مع التسريبات الجديدة. وتشير المصادر إلى أنه لن يتم إصدار Xperia Pro هذا العام، لذا قد نضطر إلى الانتظار حتى أوائل عام 2024.

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