تكنولوجيا: ظهور صور جديدة لهاتف Meizu 20 تكشف عن إصدار بلون جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق هاتف Meizu 20 الجديد بأربعة ألوان؛ الوردي والأصفر والأخضر والرمادي الغامق. وعلى عكس الهواتف الأخرى من الشركة، لم يكن هناك إصدار باللون الفضي.

ومع ذلك، يبدو ان الشركة تستعد لتقديم هذا إصدار بهذا اللون، فقد شارك المصدر Ice Universe صورًا لما يجب أن يكون هاتف Meizu 20 باللون الأبيض/الفضي.

الشيء المثير للفضول في هذا الإصدار هو أنه يحتوي على حواف بيضاء من الجهة الأمامية. في الأساس، تحتوي جميع الهواتف الذكية هذه الأيام، بما في ذلك Meizu 20 Pro، على حواف سوداء حول الشاشة، بغض النظر عن لون بقية الهاتف.

ليس من الواضح ما إذا كان هذا مجرد إصدار بلون جديد من Meizu 20 أو إصدار خاص. في كلتا الحالتين، فهو سيكون إصدار مميز عن الباقي.

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