شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت بينج متاح الآن للاستخدام بدون حساب مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت عن إتاحة إمكانية استخدام روبوت بينج دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى حساب خاص بالمستخدم، وفقاً لموقع aitnews.

وصرح “مايكل شيشتر”، نائب رئيس قطاع بينج التابع لمايكروسوفت، في تغريدة له على تويتر، بأن شركته “بدأت في توفير وصول غير مُصدّق للدردشة في بينج”، هذا يعني أن المطلب السابق الذي يجبر المستخدم على استخدام حساب مايكروسوفت للوصول إلى روبوت بينج لم يعد أساسيًا الآن.

وستكون هناك بعض القيود عند عدم تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت أثناء استخدام روبوت بينج، أهمها سيكون الحد الأقصى للأسئلة التي يمكن طرحها على الروبوت، وهي خمسة أسئلة فقط في المحادثة الواحدة.

وعند تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت، يصل الحد الأقصى للأسئلة إلى 20 سؤالًا في المحادثة الواحدة.

وقد تكون ميزة استخدام الروبوت بدون حساب مايكروسوفت مرغوبة من بعض المستخدمين، الذين يودون الحفاظ على خصوصيتهم بصورة أكبر، ولا يودون أن ترتبط المحادثات بحساباتهم.

ومن جهة أخرى، تود الشركة توسيع قاعدة مستخدمي الروبوت، لتشمل حتى المستخدمين الذين لا يملكون حساب مايكروسوفت، أو الذين لا يودون استخدامه مع الروبوت، ويؤدي إقبال المزيد من المستخدمين على روبوت بينج، إلى تدريبه وتطويره بوتيرة أسرع.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في وقت سابق من شهر مايو الجاري عن إتاحة روبوت بينج للجميع بدون قائمة انتظار، لاحقًا فعلت جوجل الأمر نفسه مع روبوت Bard.

ويعمل روبوت الدردشة بينج من مايكروسوفت اعتمادًا على نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي GPT-4 من شركة OpenAI، كما تتيح مايكروسوفت أيضًا إمكانية توليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق بينج اعتمادًا على نموذج توليد الصور DALL-E، الذي تطوره OpenAI أيضًا.

يذكر أن مايكروسوفت كانت قد حدثت بعضًا من تطبيقاتها المختلفة، مثل بينج وإيدج وسكايب وغيرها لإضافة المزيد من خواص الذكاء الاصطناعي.ومن جهة أخرى، تود الشركة توسيع قاعدة مستخدمي الروبوت، لتشمل حتى المستخدمين الذين لا يملكون حساب مايكروسوفت، أو الذين لا يودون استخدامه مع الروبوت، ويؤدي إقبال المزيد من المستخدمين على روبوت بينج، إلى تدريبه وتطويره بوتيرة أسرع.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في وقت سابق من شهر مايو الجاري عن إتاحة روبوت بينج للجميع بدون قائمة انتظار، لاحقًا فعلت جوجل الأمر نفسه مع روبوت Bard.

ويعمل روبوت الدردشة بينج من مايكروسوفت اعتمادًا على نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي GPT-4 من شركة OpenAI، كما تتيح مايكروسوفت أيضًا إمكانية توليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق بينج اعتمادًا على نموذج توليد الصور DALL-E، الذي تطوره OpenAI أيضًا.

يذكر أن مايكروسوفت كانت قد حدثت بعضًا من تطبيقاتها المختلفة، مثل بينج وإيدج وسكايب وغيرها لإضافة المزيد من خواص الذكاء الاصطناعي.